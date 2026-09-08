Қозоғистон ва Япония 940 миллион долларлик 17 та саноат лойиҳасини амалга оширмоқда
ASTANA. Kazinform — ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев Япония Иқтисодиёт, савдо ва саноат вазири ўринбосари Кенжи Ямада билан учрашди. Учрашув давомида инвестициявий ҳамкорлик ва саноат кооперацияси соҳасидаги шериклик масалалари муҳокама этилди.
Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 2025 йил декабрь ойида Токиога амалга оширган давлат ташрифи доирасида эришилган келишувларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Томонлар умумий қиймати 3,7 миллиард доллардан ортиқ бўлган 60 та тижорат келишувини имзолади. Уларнинг орасида ишлаб чиқаришга илғор япон технологиялари ва ечимларини жорий этишга қаратилган шартномалар ҳам бор.
“Қозоғистон Япония билан стратегик шерикликни юқори баҳолайди. Сўнгги йилларда иқтисодиёт, саноат ва инвестициялар соҳаларидаги муносабатларимиз сезиларли даражада мустаҳкамланди. Бугунги кунда саноат кооперацияси доирасида умумий қиймати қарийб 940 миллион доллар бўлган 17 та қўшма лойиҳа амалга оширилмоқда, уларнинг 10 таси муваффақиятли фойдаланишга топширилди. Ҳамкорликнинг янги йўналишлари фаол равишда ишлаб чиқиляпти. Биз барча инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёрмиз”, — деди Ерсайин Нағаспаев.
Шунингдек, у жорий йил декабрь ойида Астанада бўлиб ўтадиган Қозоғистон ва Япония ўртасидаги Иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 9-йиғилиши муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлади.
Учрашув якунлари бўйича икки томонлама шерикликни янада ривожлантириш юзасидан келишувларга эришилди.