Қозоғистон ва Вьетнам "Ўрта йўлак" орқали юк ташишни тезлаштиради
ASTANA. Kazinform — ҚР Бош вазири ўринбосари ва миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин Вьетнам Социалистик Республикаси Бош вазирининг доимий ўринбосари Нгуен Хоа Бин билан учрашди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Музокаралар давомида сўнгги 30 йил ичида Қозоғистон ва Вьетнам ўртасидаги сиёсий мулоқот изчил ривожланиб бораётгани, ҳукуматлараро ва парламентлараро ҳамкорлик мустаҳкамланиб бораётгани таъкидланди. Серик Жуманғариннинг сўзларига кўра, икки мамлакат раҳбарлари ҳамкорликни, биринчи навбатда, савдо, инвестиция, транспорт ва логистика, агросаноат комплекси ва ахборот технологиялари соҳаларида янада чуқурлаштириш бўйича аниқ йўналишларни белгилаб олдилар. Қозоғистон 2026 йилга келиб ўзаро савдо айланмасини икки баравар ошириш ниятида. У жорий йилнинг ўрталарида Вьетнамга савдо-иқтисодий миссия юборишга тайёр.
Қозоғистон сўнгги саккиз йил ичида илк бор Вьетнамга 15 минг тоннадан ортиқ буғдой экспорт қилгани таъкидланди. 2025 йилда контейнерларни ортиқча юкламасдан, мультимодал логистикадан фойдаланган ҳолда, Қозоғистон ғалласининг илк тўғридан-тўғри аралаш етказиб берилиши амалга оширилди. Бу етказиб бериш муддатини ва харажатларни камайтирди.
Ушбу тажриба Қозоғистон учун Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларига ишончли озиқ-овқат етказиб берувчиси сифатида муҳим қадам ҳисобланади.
Экспорт салоҳиятини ун, гўшт, сут маҳсулотлари, шунингдек, мойли уруғлар ҳисобига ошириш мумкин.
Шу муносабат билан Қозоғистон томони ветеринария соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги битимни қайта тиклаш ва уни Қишлоқ хўжалиги бўйича кичик қўмитанинг иккинчи йиғилишида имзолашни таклиф қилди.
Транспорт-логистика соҳасида вьетнамлик ҳамкорларга Жанубий денгиз йўналишига нисбатан юк етказиб бериш муддатини 3-4 баробар қисқартириш имконини берадиган Транскаспий халқаро транспорт йўлаги («Ўрта йўлак») инфратузилмасидан кенг фойдаланиш ҳақида сўз юритилди. Қозоғистон қулай логистик шароит яратишга, қўшма лойиҳаларни, жумладан енгил саноат ва автомобилсозликни ривожлантиришга тайёр эканини билдирди.
Шунингдек, 2026 йилда Ханой-Алмати-Прага йўналиши бўйича мунтазам VietJet Air рейсини йўлга қўйиш режалаштирилган. Шу муносабат билан Астана ва Ханой ўртасида тўғридан-тўғри ҳаво қатновини очиш, шунингдек, Алмати-Хошимин рейсини қайта тиклашни кўриб чиқиш таклиф этилди.
Икки мамлакат ўртасидаги инвестиция ҳамкорлиги янги суръатларда ривожланмоқда. Қозоғистонда Вьетнам капитали иштирокида бир қатор лойиҳалар, жумладан, Алмати вилоятидаги Ak Bulak Village туристик мажмуаси ва Қонаев шаҳрининг “Арна” саноат зонасида 90 миллион долларлик инвестиция ҳажмига эга озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш заводи қурилиши бошланган.
Томонлар Савдо, иқтисодий, илмий ва техник ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг муҳим ролини таъкидладилар ва унинг кейинги йиғилишини шу йилнинг июнь-июль ойларида ўтказишни кўриб чиқмоқдалар. Шунингдек, шу йил Қозоғистон-Вьетнам Бизнес Кенгашини ташкил этиш тўғрисидаги меморандум имзоланади.
Нгуен Хоа Бинь Қозоғистон ва Вьетнам ўртасидаги анъанавий дўстликни таъкидлади ва минтақалараро ўзаро алоқаларни ўз ичига олган ҳамкорликни янада кенгайтиришга қизиқишини билдирди. У "Ўрта йўлак"ни ривожлантириш ташаббусларини қўллаб-қувватлади, шунингдек, Хошимин шаҳрида молиявий марказ ташкил этилиши муносабати билан Астана халқаро молия марказини ривожлантиришда Қозоғистон тажрибасини ўрганишга қизиқиш билдирди.
Учрашув якунида Вьетнам томони Қозоғистон-Вьетнам бизнес кенгашини ташкил этишни қўллаб-қувватлади. Ўзаро савдо ҳажмини янада ошириш учун катта салоҳият мавжуд.