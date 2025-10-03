Қозоғистон ва Венгрия ҳамкорликни мустаҳкамлашга тайёр: янги лойиҳалар ва инвестициялар
ASTANА. Кazinform — ҚР Бош вазири Олжас Бектенов ва Венгрия Президенти Тамаш Суйок иқтисодий ҳамкорлик ва келишувларни юқори даражада амалга ошириш масалаларини муҳокама қилдилар. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов ва Қозоғистонга илк бор расмий ташриф билан келган Венгрия Президенти Тамаш Шуйок музокаралар давомида юқори даражада эришилган келишувларни амалга ошириш режаларини муҳокама қилди.
— Савдо-иқтисодий ва сармоявий ҳамкорликни ривожлантириш, транспорт-транзит, қишлоқ хўжалиги соҳаларида ўзаро ҳамкорлик, сунъий интеллект ва рақамлаштиришни жорий этиш ва бошқа долзарб масалаларга эътибор қаратилди, — дейилади хабарда.
Учрашув иштирокчилари ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини янада ошириш учун катта имкониятлар мавжудлигини қайд этдилар. Қозоғистон Венгрияга 95 турдаги товарлар экспортини оширишга тайёрлигини билдирди. Янги ташкил этилган Қозоғистон-Венгрия инвестиция жамғармаси ҳам янги қўшма лойиҳаларни амалга оширишда муҳим воситага айланади.
Ҳамкорликнинг асосий йўналишларидан бири транспорт-логистика соҳасидир. Қозоғистоннинг Европа Иттифоқига экспортини кенгайтириш мақсадида Будапешт агломерациясида интермодал юк терминалини қуриш бўйича қўшма лойиҳани амалга ошириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Бундан ташқари, сунъий интеллект технологияларини жорий этиш соҳасидаги ҳамкорликнинг стратегик устуворлиги қайд этилди.
Учрашув якунлари бўйича Бош вазир Олжас Бектенов Қозоғистон Ҳукумати эришилган барча келишувларнинг юқори даражада сифатли бажарилиши устидан алоҳида назорат олиб боришини таъкидлади.
Ўз навбатида Венгрия Президенти Тамаш Шуйок Қозоғистондаги сармоявий муҳитни юқори баҳолади ва Қозоғистон-Венгрия ҳамкорлигини янада чуқурлаштиришдан манфаатдор эканлигини билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Венгрия Президенти Тамаш Шуйок расмий ташриф билан Қозоғистонга келди.