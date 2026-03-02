Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси бир ой ичида 400 миллион доллардан ошди
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, январь ойида мамлакатнинг ташқи савдо айланмаси 5,8 миллиард долларга етди, бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 29,2 фоизга кўп. Бир ой ичида қўшни давлат дунёнинг 145 мамлакати билан савдо қилди.
Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори Хитой ҳисобланади. Икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси 1,6 миллиард доллардан ошди (умумий ҳажмнинг 27,9%).
Ва савдонинг 18,7 % Россия ҳиссасига тўғри келади. Бу мамлакат билан экспорт ва импорт ҳажми 1 миллиард доллардан ошади.
Шунингдек, етакчи учликни Қозоғистон якунлайди. Астана ва Тошкент ўртасидаги савдо айланмаси расман 414 миллион доллардан ошди (7,1%). Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 100 миллион долларга кўп.
Кўриб чиқилаётган даврда Ўзбекистон 81,6 миллион долларлик товар экспорт қилди ва 332 миллион доллардан ортиқ товар импорт қилди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси 5 миллиард долларга яқин эди.
Яқинда хабар берганимиздек, Ўзбекистонда Қозоғистон капитали иштирокида фаолият юритаётган компаниялар сони кўпайди.
Шунингдек, Қозоғистонда рўйхатдан ўтган транспорт воситаларининг Ўзбекистонда фойдаланиш муддати 6 ойгача узайтирилиши мумкин.
Бундан ташқари, яқинда Ўзбекистон Давлат божхона қўмитаси Стратегик режалаштириш ва божхона процедураларини соддалаштириш бошқармаси бошлиғи Фарҳод Олимжонов Kazinform агентлигига суҳбат бериб, саёҳатчилар риоя қилиши керак бўлган қоидаларни баён қилди.