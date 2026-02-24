Ўзбекистонда Қозоғистон капитали иштирокидаги компаниялар сони ошди
TASHKENT. Kazinform – Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 1 февраль ҳолатига кўра, Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги 18 513 та компания фаолият юритмоқда, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Қўшни мамлакатдаги Хитой корхоналарининг улуши устунлик қилади. Сўнгги икки ой ичида уларнинг сони 345 тага кўпайиб, жами 5218 тага етди.
Кейинги ўринда Россия 3 190 та компания билан турибди. Туркия етакчи учликни якунлайди. Ушбу мамлакат тадбиркорлари Ўзбекистонда 2149 та корхона ташкил этишди.
Бундан ташқари, қозоғистонлик инвесторлар ҳам фаол иштирок этмоқда. Хусусан, ўтган йилнинг декабридан жорий йилнинг февралигача мамлакатимиз Ўзбекистонда 22 та корхона очди. Шундай қилиб, Тошкентда Қозоғистон капитали билан фаолият юритаётган компаниялар сони расман 1 221 тага етди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги савдо айланмаси қарийб 5 миллиард долларни ташкил этди.
Шу билан бирга, жорий йилнинг январь ойида 88 мингдан ортиқ қозоғистонлик Ўзбекистонга саёҳат қилган.
Аввал хабар қилинганидек, Ўзбекистонда Қозоғистонда рўйхатдан ўтган транспорт воситаларининг фойдаланиш муддати 6 ойгача узайтирилиши мумкин.