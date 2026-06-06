Қозоғистон ва Ўзбекистон маданий-гуманитар ҳамкорлик режасини имзоладилар
ASTANA. Kazinform – Тошкентда Марказий Осиё мамлакатлари ҳамда АҚШ маданият вазирларининг C5+1 форматидаги учрашуви доирасида ҚР Бош вазирининг ўринбосари - Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева Ўзбекистон Республикаси маданият вазири Озодбек Назарбеков билан учрашди.
Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати хабар беришича, томонлар икки мамлакат ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишди. Адабиёт соҳасидаги ҳамкорликка ва театр санъати соҳасидаги ўзаро алоқаларни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Учрашув якунида томонлар 2024-2025 йилларга мўлжалланган ҳаракатлар режасининг тўлиқ амалга оширилганини таъкидладилар ва Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги ўртасида 2026-2027 йилларга мўлжалланган маданий-гуманитар ҳамкорлик бўйича янги ҳаракатлар режасини имзоладилар.
Ушбу ҳужжат икки мамлакат ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлашга қаратилган қўшма тадбирлар ўтказиш ва қўшма лойиҳаларни амалга оширишни назарда тутади.