KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон ва Ўзбекистон маданий-гуманитар ҳамкорлик режасини имзоладилар

    ASTANA. Kazinform – Тошкентда Марказий Осиё мамлакатлари ҳамда АҚШ маданият вазирларининг C5+1 форматидаги учрашуви доирасида ҚР Бош вазирининг ўринбосари - Маданият ва ахборот вазири Аида Балаева Ўзбекистон Республикаси маданият вазири Озодбек Назарбеков билан учрашди.

    Казахстан и Узбекистан реализуют совместные проекты в сфере культуры и литературы
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати хабар беришича, томонлар икки мамлакат ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишди. Адабиёт соҳасидаги ҳамкорликка ва театр санъати соҳасидаги ўзаро алоқаларни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.

    Учрашув якунида томонлар 2024-2025 йилларга мўлжалланган ҳаракатлар режасининг тўлиқ амалга оширилганини таъкидладилар ва Қозоғистон Республикаси Маданият ва ахборот вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги ўртасида 2026-2027 йилларга мўлжалланган маданий-гуманитар ҳамкорлик бўйича янги ҳаракатлар режасини имзоладилар.

    Ушбу ҳужжат икки мамлакат ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлашга қаратилган қўшма тадбирлар ўтказиш ва қўшма лойиҳаларни амалга оширишни назарда тутади.

    ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги Ҳукумат Ташқи сиёсат Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф