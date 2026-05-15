Қозоғистон ва Ўзбекистон инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлайди
TASHKENT. Kazinform – Тошкентда ҚР Ташқи ишлар вазирлигининг махсус топшириқлар бўйича элчиси Алуа Надирқулова ва Ўзбекистон Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий марказ директори Акмал Саидов учрашув ўтказдилар, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Аввало, Акмал Саидов Қозоғистон делегациясини конституциявий ислоҳотнинг муваффақиятли амалга оширилгани билан табриклади. Хусусан, у давлат бошқаруви моделининг такомиллаштирилишини, бир палатали Парламентга ўтишни ва янги Конституцияда устувор аҳамиятга эга бўлган инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмларини юқори баҳолади.
Учрашув давомида томонлар Қозоғистон ва Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари соҳасида ҳамкорликни ривожлантираётганини таъкидладилар. Шу билан бирга, учрашувда иштирок этган экспертлар алоқаларни янада чуқурлаштириш имкониятларини муҳокама қилдилар ва бир қатор таклифларни билдирдилар.
Томонлар аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган форумлар ва тренинглар ташкил этишга келишиб олдилар. Шунингдек, улар Марказий Осиёда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ҳамкорликни янги босқичга кўтариш бўйича қўшма ҳаракатлар режасини ишлаб чиқиш ташаббусини ҳам кўриб чиқдилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Тоқаев ва Мирзиёев ўртасидаги норасмий учрашув Қозоғистон-Ўзбекистон муносабатларига янги туртки бергани ҳақида хабар берган эдик.