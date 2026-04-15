Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари савдоси ўсиб бормоқда
ASTANA. Kazinform — Туркия бозорида, айниқса, мамлакатимизда етиштириладиган дон ва дуккакли экинларга талаб юқори. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Ермек Кенжеханули маълум қилди.
“Қишлоқ хўжалигида икки мамлакат ўртасида савдо айланмасининг ижобий динамикаси кузатилмоқда. Ўтган йили бу кўрсаткич 360 миллион долларга етди. Бу ўтган йилга нисбатан 25 фоизга кўп. Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистон маҳсулотларининг Туркияга ва Туркия маҳсулотларининг мамлакатимизга икки томонлама экспорти ўсиб боряпти. Биз бу йўналишда ишлашда давом этамиз”, — деди у.
Шу билан бирга, Ермек Кенжеханулининг сўзларига кўра, Қозоғистон дон ва дуккакли экинлари Туркия бозорида айниқса талабга эга. Ўтган йили 395 минг тоннадан ортиқ бундай маҳсулотлар экспорт қилинди.
“Биз бу кўрсаткични оширишга тайёрмиз. Туркия ҳам қизиқиш билдирди”, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Жевдет Йилмазнинг Қозоғистон ва Туркия стратегик шериклар эканлиги ҳақида хабар берган эдик.