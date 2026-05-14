Қозоғистон ва Туркия президентлари Alem.ai халқаро сунъий интеллект марказига ташриф буюрди
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев ва Режеп Таййип Эрдоғанга мамлакатдаги асосий технологик хабга айланишга қаратилган марказнинг салоҳияти тақдим этилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Бош вазир ўринбосари - Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев икки мамлакат раҳбарларига музей экспозицияси ва сунъий интеллект кинотеатрини намойиш этди ва марказнинг узоқ муддатли ривожланиш стратегияси ҳақида маълумот берди.
Президентларга шунингдек, Astana Smart City лойиҳаси ҳақида маълумот берилди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Туркия Президенти билан кичик таркибда музокаралар ўтказди.
Аввалроқ, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Режеп Таййип Эрдоған Қозоғистон-Туркия бизнес форумида иштирок этишди.