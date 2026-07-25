Қозоғистон ва Тожикистон ўртасидаги товар айланмаси 1,4 баравар ошди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон 2026 йилнинг биринчи ярмида Тожикистоннинг энг йирик учта савдо ҳамкорларидан бирига айланди. Товар айланмаси дастлабки олти ой ичида 1,4 баравар ўсиб, 770 миллион долларга етди, деб хабар беради Kazinformнинг Душанбедаги мухбири.
Тожикистон Статистика агентлигининг маълумотларига кўра, Тожикистоннинг жорий йилнинг январь-июнь ойларидаги ташқи савдо айланмаси 6,82 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 44,2 фоизга кўп. Мамлакат 124 та давлат, жумладан, 10 та МДҲ давлатлари билан савдо қилади.
Хитой Тожикистоннинг етакчи савдо ҳамкори ҳисобланади. Икки мамлакат ўртасидаги товар айланмаси йилнинг биринчи ярмида 1,5 баравар ўсиб, 1,78 миллиард долларга етди.
Россия иккинчи ўринда туради. 2026 йилнинг дастлабки олти ойида ушбу мамлакат билан импорт ва экспорт ҳажми тахминан 1,32 миллиард долларни ташкил этди.
Қозоғистон етакчи учликни якунлайди. Қозоғистон ва Тожикистон ўртасидаги товар айланмаси 770 миллион долларни ташкил этди (1,4 бараварга ўсиш). Тожикистон Қозоғистонга 57,2 миллион долларлик товарлар экспорт қилди ва 712,9 миллион доллардан ортиқ импорт қилди.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистон иқтисодиёти 8,2 фоизга ўсди.