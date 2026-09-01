Қозоғистон ва Саудия Арабистони янги транспорт ва логистика йўналишларини ривожлантириш ниятида
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг Саудия Арабистонидаги Элчиси Мадияр Менилбеков Подшоҳлик транспорт ва логистика вазири Салеҳ Ал-Жассер билан учрашув ўтказди, деб хабар беради ҚР Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
Музокаралар давомида томонлар 2026 йил 26 августда Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Саудия Арабистони Подшоҳлиги Ҳукумати ўртасида ҳаво қатновлари тўғрисидаги битим имзоланганини олқишладилар ва унинг икки томонлама алоқаларни янада мустаҳкамлашдаги муҳим аҳамиятини таъкидладилар.
Ҳукуматлараро ҳужжат тўғридан-тўғри ҳаво қатновларини кенгайтириш, йўловчи ва юк ташиш ҳажмини ошириш, шунингдек, савдо-иқтисодий, инвестиция, туризм ва гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш учун янги имкониятлар очиш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилиши таъкидланди.
Учрашув давомида транспорт ва логистика соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларига алоҳида эътибор қаратилди. Томонлар транзит ташиш соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтириш, транспорт йўлаклари ва логистика инфратузилмасини ривожлантириш, шунингдек, Қозоғистон ва Саудия Арабистонининг транзит ва транспорт салоҳиятидан юк ташиш ҳажмини ошириш ва янги бозорларга чиқиш учун фойдаланиш масалаларини муҳокама қилишди.
Икки мамлакатнинг тегишли идоралари ва транспорт ва логистика бизнеси вакиллари ўртасидаги алоқаларни фаоллаштиришга қизиқиш билдирилди.
Шу муносабат билан томонлар эришилган келишувларни самарали амалга оширишга ва транспорт соҳасидаги амалий ҳамкорликка қўшимча туртки беришга тайёр эканликларини тасдиқладилар.
Учрашув якунида томонлар Қозоғистон-Саудия Арабистони ҳамкорлигини янада ривожлантиришга қаратилган ишчи муносабатларни давом эттиришга келишиб олдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Саудия Арабистони ҳафталик авиақатновлар сонини 70 тага етказади.