Қозоғистон ва Саудия Арабистони ўртасидаги савдо айланмаси 2,9 баравар ошди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон ва Саудия Арабистони тоғ-кон саноати ҳамда муҳим минералларни ўзлаштириш соҳасида қўшма лойиҳаларни ривожлантиришга келишиб олди. Бош вазир Олжас Бектенов «Astana Mining & Metallurgy 2026» конгреси доирасида Саудия Арабистонининг саноат ва минерал ресурслар вазири Бандар ал-Хурайф билан муҳим учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Саудия Арабистони Қозоғистоннинг Яқин Шарқдаги асосий савдо-иқтисодий шерикларидан бири ҳисобланади. Қозоғистон ва Саудия Арабистони раҳбарларининг ўзаро қўллаб-қувватлаши натижасида ишончли ва дўстона муносабатлар ўрнатилгани таъкидланди.
2025 йил якунларига кўра, икки мамлакат ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми 17 фоизга ўсиб, 11,7 миллион долларни ташкил этди. Жорий йил январь-апрель ойларида савдо айланмаси 2,9 бараварга ўсиб, 6,1 миллион доллардан ошди. Сўнгги 20 йил ичида Саудия Арабистони Подшоҳлигидан Қозоғистонга жалб этилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 115,3 миллион долларни ташкил этди. Жорий йилнинг февраль ойида имзоланган Қозоғистон-Саудия Арабистони Мувофиқлаштирувчи Кенгашини тузиш тўғрисидаги битим ва инвестицияларни ўзаро рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш тўғрисидаги битим янги қўшма ташаббусларни амалга ошириш учун қўшимча имкониятлар очади.
Кончилик ва металлургия комплексида ҳамкорликни янада ривожлантириш масалаларига, шунингдек, муҳим минераллар соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболларига эътибор қаратилди. Томонлар минералларни қидириш, қазиб олиш ва қайта ишлаш соҳасидаги ҳамкорликни, шунингдек, юқори қўшимча қийматга эга саноат тармоқларини ривожлантиришни муҳокама қилдилар.
Учрашув иштирокчилари кончилик ва металлургия ҳамда муҳим минераллар соҳасида икки томонлама ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканликларини тасдиқладилар.