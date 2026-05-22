Қозоғистон ва Pfizer тиббий ҳамкорликни мустаҳкамлайди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирининг биринчи ўринбосари Ержан Ашиқбаев «Пфайзер Қозоғистон» МЧЖ бош директори, Pfizer компаниясининг Қозоғистон, Марказий Осиё давлатлари, Кавказ ва Мўғулистон (CauCAR) бўйича субкластер раҳбари Дмитрий Козенков билан учрашди.
ҚР Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар беришича, учрашувда Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги вакиллари ҳам иштирок этди.
Томонлар Pfizer компаниясининг Қозоғистонда инвестиция лойиҳасини амалга оширишнинг долзарб масалаларини муҳокама қилишди.
Вазирнинг биринчи ўринбосари Pfizer компанияси Қозоғистоннинг соғлиқни сақлаш ва фармацевтика соҳасидаги асосий халқаро шерикларидан бири эканлигини таъкидлади. Шу муносабат билан у тиббиёт соҳасида инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун олдиндан айтиб бўладиган ва қулай шароитларни таъминлаш муҳимлигини таъкидлади.
“Томонлар ҳамкорликни ривожлантириш ва замонавий тиббий ечимларга киришни таъминлаш масалалари бўйича конструктив ҳамкорликни давом эттиришдан манфаатдор эканликларини тасдиқладилар”, - дейилади хабарда.