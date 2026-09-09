Қозоғистон ва Озарбайжон Каспий денгизида йўловчи ташиш хизматини қайта тиклайди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон томони Озарбайжонга Қуриқ порти – Боку порти – Қуриқ порти паром йўналишида йўловчи ташиш хизматини қайта тиклашни таклиф қилди. Мазкур ташувлар 2020 йилга қадар амал қилган ва COVID-19 пандемияси сабабли бекор қилинган эди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Бу ҳақда Қозоғистоннинг Озарбайжондаги элчиси Алим Байел маълум қилди. Унинг айтишича, Озарбайжон томони Қозоғистоннинг таклифини қўллаб-қувватлаган. Айни пайтда икки мамлакатнинг транспорт идоралари йўловчи ташиш хизматини имкон қадар тезроқ қайта тиклаш бўйича иш бошлаган.
Дипломатнинг сўзларига кўра, йўловчи ташиш бекор қилинишидан олдин Каспий денгизи орқали ушбу хизматдан йилига қарийб 1500 нафар йўловчи фойдаланган. У яқин келажакда мазкур йўналиш бўйлаб саёҳат қилишни истаганлар сони янада кўпайишига ишонч билдирди.
Паром йўналишининг қайта ишга туширилиши икки мамлакат ўртасидаги йўловчи қатновини ривожлантиришга туртки беради, туристик алмашинувни кучайтиради ва Ўрта йўлак имкониятларини кенгайтиради.
Айни пайтда Боку ва Қозоғистоннинг Астана, Алмати, Чимкент, Ақтау ҳамда Атирау каби шаҳарлари ўртасида 37 та авиақатнов амалга оширилмоқда.