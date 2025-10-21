OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:08, 21 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон ва Озарбайжон ҳамкорлик бўйича 15 та ҳужжат имзолади

    ASTANА. Кazinform — Музокаралар якунлари бўйича президентлар Қозоғистон Республикаси билан Озарбайжон Республикаси ўртасида Стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартнома имзоланганининг 20 йиллиги муносабати билан қўшма баёнот қабул қилдилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Алиев
    Фото: Ақорда

    Озарбайжон Президентининг Қозоғистонга давлат ташрифи доирасида энергетика, транспорт ва логистика, рақамлаштириш, сунъий интеллект, саноат хавфсизлиги, соғлиқни сақлаш, статистика, маданий-гуманитар алоқалар соҳаларида ҳамкорлик бўйича жами 15 та ҳужжат имзоланди.

    Тоқаев ва Алиев
    Фото: Ақорда
    ҳужжатларни имзолаш маросими
    Фото: Ақорда
    ҳужжатларни имзолаш маросими
    Фото: Ақорда
    ҳужжатларни имзолаш маросими
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Илҳом Алиев раислигида Қозоғистон Республикаси ва Озарбайжон Республикаси Олий давлатлараро кенгашининг иккинчи сессияси бўлиб ўтди.

    Теглар:
    Илҳом Алиев Сиёсат Озарбайжон Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!