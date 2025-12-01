Қозоғистон ва ОПЕК+ мамлакатлари 2026 йил январь-март ойлари учун нефть қазиб олиш бўйича келишиб олдилар
ASTANA. Kazinform — Саккизта ОПЕК+ давлати 2 ноябрь куни мавсумийликни ҳисобга олган ҳолда 2026 йил январь, февраль ва март ойларида нефть қазиб олишни кўпайтиришни тўхтатиб туриш тўғрисидаги қарорини тасдиқлади.
Илгари 2023 йил апрель ва ноябрь ойларида ихтиёрий равишда нефть қазиб олишни қисқартириш тўғрисида эълон қилган Қозоғистон, Саудия Арабистони, Россия, Ироқ, БАА, Қувайт, Жазоир ва Уммон 2025 йил 30 ноябрда виртуал учрашув ўтказдилар.
Мамлакатлар келажакдаги глобал бозор динамикасига қараб, бозорга кунига 1,65 миллион баррелни босқичма-босқич ёки қисман қайтариш имкониятини яна бир бор таъкидладилар.
Улар шунингдек, 2024 йил январидан бери юзага келган ҳар қандай қазиб олишнинг ортиқча миқдорини тўлиқ қоплаш ниятларини тасдиқладилар.
Иштирокчилар бозор ҳолатини, келишувларга риоя қилиш даражасини ва компенсация чораларини баҳолаш учун ойлик учрашувлар ўтказишга келишиб олдилар. Кейинги учрашув 2026 йил 4 январга режалаштирилган.
