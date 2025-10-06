Кейинги ОПЕК+ йиғилиши қачон бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — ОПЕК+нинг саккиз етакчи давлати октябрь ойига нисбатан нефть қазиб олишни кунига 137 минг баррелга оширишга қарор қилди, дея хабар беради ТАСС.
Баёнотда қайд этилишича, бу қарор жаҳон иқтисодиётининг барқарор истиқболлари ва бозордаги ижобий фундаментал кўрсаткичлар муносабати билан қабул қилинган. Хусусан, жаҳон нефть заҳираларининг пастлиги бозор мувозанати сақланиб қолганидан далолат беради.
ОПЕК мамлакатлари бозор конюнктурасини доимий равишда баҳолаб боришларини ва зарурат туғилганда ишлаб чиқаришни режалаштирилган кўпайтиришни тўхтатиб қўйишлари ёки қайта кўриб чиқишлари мумкинлигини маълум қилишди.
ОПЕК маълумотларига кўра, ноябрь ойида:
Россия ва Саудия Арабистони ишлаб чиқаришни кунига 41 минг баррелга ошириши мумкин,
Ироқ - 18 минг баррелга,
БАА - 12 минг баррелга,
Қувайт - 10 минг баррелга,
Қозоғистон - 7 минг баррелга,
Уммон - 4 минг баррелга,
Жазоир - 4 минг баррелга.
Натижада мамлакатларнинг янги ишлаб чиқариш квоталари қуйидагича белгиланди:
Россия - 9,532 миллион баррель/бир кунда,
Саудия Арабистони - 10,061 миллион баррель/бир кунда,
Ироқ - 4,255 миллион баррель/бир кунда,
Қувайт - 2,569 миллион баррель/бир кунда,
БАА - 3,399 миллион баррель/бир кунда,
Қозоғистон - 1,563 миллион баррель/бир кунда,
Уммон — 808 минг баррель/бир кунда,
Жазоир — 967 минг баррель/бир кунда.
ТАСС агентлиги маълумотларига кўра, айрим мамлакатларнинг ўтган даврдаги ортиқча ишлаб чиқаришни қоплаш жадвалини ҳисобга олган ҳолда, ноябрь ойида реал ишлаб чиқариш ўсиши тахминан бир кунда 74 минг баррелни ташкил этади.
Навбатдаги ОПЕК+ "саккизлик" учрашуви 2025 йил 2 ноябрда бўлиб ўтади.