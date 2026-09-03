Қозоғистон ва Корея янги лойиҳалар билан стратегик шерикликни кенгайтиради
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигида Корея Республикаси билан стратегик шерикликни янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири ўринбосари Арман Исағалиев Корея Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг Шимоли-шарқий ва Марказий Осиё бюроси бош директори Нам Жин билан учрашди.
Учрашув давомида икки мамлакат ўртасида сиёсий мулоқот, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорлик изчил ривожланиб бораётгани таъкидланди.
А. Исағалиев Қозоғистон саноат кооперацияси, сунъий интеллект, инфратузилма, таълим ва бошқа истиқболли соҳалардаги аниқ ва ўзаро манфаатли лойиҳалар билан икки томонлама кун тартибини янада кенгайтиришдан манфаатдор эканлигини таъкидлади.
Корея томони, ўз навбатида, умумий устуворликларни илгари суриш мақсадида ўзаро ҳамкорликни фаол равишда фаоллаштириш ва юқори даражадаги сиёсий мулоқотни сақлаб қолишга тайёрлигини тасдиқлади.
“Марказий Осиё – Корея Республикаси” ҳамкорлик форуми доирасидаги ўзаро муносабатларга алоҳида эътибор қаратилди.
— Учрашув якунлари бўйича томонлар энг юқори ва энг юқори даражаларда икки томонлама ва кўп томонлама тадбирларни тайёрлашда яқиндан ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олдилар, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Кореяда қонуний иш рухсатномаси ҳақида ёзган эдик.