Қозоғистон ва Корея ўртасида 51 та қўшма саноат лойиҳаси мавжуд
ASTANA. Kazinform — Ерсайин Нағаспаев Корея Республикаси Савдо, саноат ва ресурслар вазири Ким Чжон Кван билан саноат ҳамкорлигини ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
«С5+1» учрашуви доирасида ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев Корея Республикаси Савдо, саноат ва ресурслар вазири Ким Чжон Кван билан икки томонлама музокаралар ўтказди.
Томонлар 2026 йилнинг дастлабки олти ойида 1,3 миллиард долларга етган товар айирбошлаш ҳажмининг ўсиш динамикасини қайд этди. Саноат кооперацияси портфели 51 та қўшма лойиҳани ўз ичига олади. Шундан 23 та ишлаб чиқариш корхонаси ишга туширилиб, 4,4 мингта иш ўрни яратилган.
Қозоғистонда автомобилсозлик саноатини ривожлантиришда Қостанай вилоятида KIA ва Алмати вилоятида Hyundai автомобилларини ишлаб чиқариш лойиҳаларига катта аҳамият берилмоқда. Музокаралар давомида вазирлар ишлаб чиқаришни янада маҳаллийлаштириш ва автомобилларнинг модель қаторини кенгайтириш истиқболларини таъкидладилар.
Шунингдек, лифт ишлаб чиқариш соҳасида илмий-тадқиқот паркини ташкил этиш лойиҳасини амалга ошириш учун қозоқ-корея қўшма корхонасини ишга тушириш истиқболлари муҳокама қилинди. Бундан аввал Жанубий Корея томони ушбу лойиҳа учун грант ажратган эди.
Музокаралар якунлари бўйича вазирлар барча асосий йўналишларда икки томонлама алоқаларни ривожлантириш ва мустаҳкамлаш ниятида эканини тасдиқлади.