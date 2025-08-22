Қозоғистон ва Қирғизистоннинг йирик медиа тузилмалари ҳамкорлик бўйича келишиб олди
BISHKEK. Kazinform – 2025 йил 22 августда Бишкекда Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қирғизистон Республикасига расмий ташрифи доирасида ҚР Президенти Телерадиокомплекси ва Қирғизистон Миллий телерадиокомпанияси ўртасида ҳамкорлик ва ўзаро англашув меморандуми имзоланди, деб хабар беради Kazinform агентлиги.
Ҳужжатларни имзолаш маросими “Интимақ Ордо” қароргоҳида Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Қирғизистон Президенти Садир Жапаров иштирокида бўлиб ўтди. Ҳужжатни ҚР Президенти ТРК директори Раушан Қажибаева ва Қирғизистон Республикаси Миллий ТРК бош директори Болотбек Тиллебаев имзолади.
Шартнома ҳамкорликнинг кенг кўламли йўналишларини кўзда тутади: медиа-контент ва тажриба алмашиш, шунингдек, икки медиахолдинг ўртасида қўшма ижодий лойиҳалар яратиш. ҚР Президенти ТРК таркибига кирувчи Silk Way телеканали билан ҳамкорликни ривожлантириш ҳамкорликнинг муҳим қисми бўлади. Телеканал Ўзбекистон, Тожикистон ва Туркманистондаги оммавий ахборот воситалари томонидан тақдим этилган контентни эфирга узатади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президентининг Қирғизистонга ташрифи “Ата-Бейит” тарихий-мемориал мажмуасини зиёрат қилишдан бошланди. Дастур доирасида Давлат раҳбарлари тор доирада музокаралар ўтказди ва Олий давлатлараро кенгашнинг еттинчи мажлисида иштирок этди.