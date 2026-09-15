Қозоғистон ва Қирғизистон транспорт соҳасида ҳамкорликни кучайтиради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистоннинг Қирғизистон Республикасидаги элчиси Абилқайир Скаков Қирғизистон Республикаси Транспорт ва коммуникациялар вазири Талантбек Солтобаев билан учрашди, деб хабар беради Kazinform ҚР Ташқи ишлар вазирлигига таяниб.
Учрашув давомида томонлар транспорт соҳасидаги қозоқ-қирғиз ҳамкорлигининг долзарб масалаларини муҳокама қилдилар. Жумладан, автомобиль ва темир йўл алоқаларини ривожлантириш, чегараолди транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш ҳамда асосий транспорт коридорларининг ўтказувчанлик қобилиятини ошириш масалалари кўриб чиқилди.
“Қозоқ-қирғиз давлат чегарасидаги ўтказиш пунктларини модернизация қилиш, шунингдек, икки мамлакат ўртасидаги транспорт боғлиқлигини янада яхшилашга алоҳида эътибор қаратилди. Томонлар йўловчи ва юк ташиш ҳажмининг ортиб бораётганини инобатга олган ҳолда инфратузилмани ривожлантиришда мувофиқлаштирилган ёндашув муҳимлигини таъкидлади”, — дея маълум қилди вазирлик.
Учрашув якунларига кўра, транспорт-логистика соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, қўшма инфратузилма ташаббусларини амалга ошириш ҳамда Қозоғистон ва Қирғизистоннинг тегишли идоралари ўртасида мунтазам ишчи алоқаларни сақлаб қолишдан ўзаро манфаатдорлик тасдиқланди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон ва Ўзбекистон ҳалқаро автомобиль ташувлари учун қўшимча 20 мингта рухсатнома ажратилиши ҳақида хабар берилган эди.