Қозоғистон ва Кипр президентлари кичик таркибда музокаралар ўтказди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Кипр Президенти Никос Христодулидис кичик таркибда музокаралар ўтказди, деб хабар беради Кazinform Ақордага таяниб.
Давлат раҳбари сўнгги йилларда мамлакатлар ўртасидаги икки томонлама ҳамкорлик сезиларли даражада мустаҳкамланганини таъкидлади.
— 2019 йилда ташқи ишлар вазири сифатида сиз Қозоғистонга ташриф буюрдингиз ва мамлакатимизнинг Европа Иттифоқидаги ишончли дўсти ва ўзига хос элчиси бўлиб хизмат қилишингизни эълон қилдингиз. Бугун биз ишонч билан айтишимиз мумкинки, биз сезиларли натижаларга эришдик. Пойтахтларимизда элчихоналар очдик. Икки мамлакат ўртасида тўғридан-тўғри авиарейслар йўлга қўйилди ва бошқа бир қатор муҳим ташаббуслар амалга оширилди. Шу билан бирга, менимча, бизда икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш учун катта салоҳият бор. Ўз навбатида, мен кенг кўламли соҳаларда ҳамкорлигимизни янада ривожлантириш учун барча саъй-ҳаракатларни қилишга тайёрман, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Кипр Президенти Никос Христодулидис Қозоғистонга ташриф буюриш имкониятидан мамнунлигини билдириб, ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини таъкидлади.
— Мен Кипрдан биринчи тўғридан-тўғри рейс билан мамлакатингизга вакиллик бизнес делегацияси ҳамроҳлигида келганимдан жуда хурсандман. Мамлакатларимиз катта салоҳиятга эга. Умид қиламанки, бугунги музокаралар икки томонлама ҳамкорликни кенгайтиришга ҳисса қўшади. Шу билан бирга, мен Қозоғистонга яна бир бор ташриф буюрмоқдаман. Менинг мамлакатим ҳозирда Европа Иттифоқи Кенгашига раислик қилмоқда. Ушбу минтақанинг, хусусан, Қозоғистоннинг аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда, мен Европа Иттифоқи ва Қозоғистон ўртасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш йўлларини муҳокама қилишга ҳам тайёрман, — деди Никос Христодулидис.