Қозоғистон ва Хитой ўртасида янги авиайўналишлар очилиши мумкин
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон ва Хитой ўртасида янги ҳудудлараро авиайўналишларни очиш ва қўшма авиакомпания ташкил этиш масаласи муҳокама қилинди.
Қозоғистон Республикаси Транспорт вазири ўринбосари Талғат Ластаев ва «Urumqi Airlines» вице-президенти Чжан Лян ўртасидаги учрашувда Хитой томони Урумчи -— Қарағанди, Қулжа (Инин) — Астана ва Қулжа (Инин) — Алмати йўналишларида мунтазам рейсларни очиш режаларини тақдим этди.
Ўз навбатида, Қозоғистон томони авиакомпанияга келажакда Ўскемен ва Семей шаҳарларига, шунингдек, Зайсан ва Қатонкарагайдаги янги ҳудудий аэропортларга рейсларни очиш имкониятини кўриб чиқишни таклиф қилди. Вазирлик маълумотларига кўра, ушбу ташаббус туризмни ривожлантиришга, транспортнинг қулайлигини оширишга ва Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади.
– Томонлар Қозоғистонда CОМАC самолётларидан фойдаланган ҳолда ҳудудлараро ташувни амалга оширадиган қўшма ҳудудий авиакомпанияни яратиш лойиҳасини амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилишди. Бундай авиакомпания Зайсан, Қатонқарағай ва юқори туристик салоҳиятга эга бошқа шаҳарларга парвозларни амалга ошириш имконини беради, — дейилади вазирлик хабарида.
«Urumqi Airlines» Хитойда ишлаб чиқарилган COMAC C909 самолётларидан фойдаланади. Шу муносабат билан учрашувда ҳудудлараро авиаташувларни ривожлантириш ва янги йўналишларни ишга туширишга алоҳида эътибор қаратилди.
Учрашув якунида томонлар фуқаро авиацияси соҳасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш ва қўшма лойиҳаларни амалга оширишдан ўзаро манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.
Эслатиб ўтамиз, Туркия авиакомпанияси Қозоғистонга тўғридан-тўғри рейслар очади.