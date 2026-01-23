Қозоғистон ва Хитой сув хўжалиги мутахассисларини тайёрлаш учун коллеж ташкил этади
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон ва Хитой сув хўжалиги мутахассисларини тайёрлаш учун қўшма коллеж ташкил этиш устида ишламоқда, деб хабар беради ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги матбуот хизмати.
Қозоғистон ва ХХР мамлакат сув хўжалиги соҳаси учун ишчиларни тайёрлайдиган қўшма коллежни яратишга қаратилган чора-тадбирларни амалга оширишни режалаштиряпти. Хусусан, коллежни ташкил этишнинг ташкилий-ҳуқуқий моделини ишлаб чиқиш, сув хўжалиги соҳаси эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда устувор мутахассисликлар бўйича таълим дастурларини тайёрлаш ва мувофиқлаштириш режалаштирилган.
Шунингдек, сув хўжалиги объектларида дуал таълимни жорий этиш, амалий машғулотлар ўтказиш ва ўқув дастурлари, лаборатория жиҳозлари, ҳамда малака ошириш дастурларини ишлаб чиқишга хитойлик ҳамкорларни жалб этиш режалаштирилган.
Бундан ташқари, талабаларнинг академик мобиллигини, жумладан, қисқа муддатли амалиётлар ва ўқув модулларини ўтказишни ташкил этиш, шунингдек, битирувчиларнинг малакасини тан олиш ва уларни сув хўжалиги соҳасидаги ташкилотларда кейинчалик ишга жойлаштириш билан боғлиқ масалаларни ишлаб чиқиш режалаштирилган.
“Ушбу лойиҳани амалга ошириш Хитой томони ҳисобидан амалга ошириляпти. Коллеж малакали ишчилар ва ўрта даражадаги мутахассисларни тайёрлаш имконини беради. Бундан ташқари, хитойлик ҳамкорлар билан биргаликда ҳозирда ишлаётган мутахассисларнинг малакасини ошириш бўйича ишлар олиб бориляпти. Бу йил 200 киши Power China компанияси ҳисобидан Хитойга ўқишга юборилади. Ўтган йили сув хўжалиги соҳасидаги 125 нафар мутахассисимиз қўшни мамлакатда ўз билимларини ошириб келди”, — деди Сув ресурслари ва ирригация вазирлигининг Фан ва инновацион технологиялар департаменти директори Ляззат Жусупова.