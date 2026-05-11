Қозоғистон ва Хитой медиаси ўртасидаги маданий ҳамкорлик муҳокама қилинди
ASTANA. Kazinform — Давлат кенгаши аъзоси Ерлан Карин Хитой Халқ Республикасига амалий ташрифи доирасида China Media Group бош директори, Хитой Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Тарғибот бўлими бошлиғи ўринбосари Шэнь Хайсюн билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Учрашувда Қозоғистон Республикасининг Хитой Халқ Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Шаҳрат Нуришев, Қозоғистон Республикаси Президент телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева ва «Jibek joly» телеканали директори Еркежан Кунтуған ҳам иштирок этди.
Ерлан Қарин Президент Қасим-Жомарт Тоқаев раҳбарлигида мамлакатда амалга оширилаётган маданий ва гуманитар ислоҳотларнинг моҳияти, шунингдек, рақамлаштиришни кенг ривожлантириш ва сунъий интеллектни оммавий равишда жорий этиш бўйича ишлар ҳақида сўзлаб берди.
Томонлар ўтган йили Қозоғистонда бўлиб ўтган Silk Way Star халқаро танловининг юқори даражада ташкил этилганини таъкидладилар ва бу йил Хитойда давом этадиган танловга тайёргарликни муҳокама қилдилар.
Лойиҳанинг биринчи мавсумининг трансляцияси фақат Хитойда 1 миллиарддан ортиқ томошани тўплади. Бу йил Қозоғистонни танловда хитойлик томошабинларга яхши таниш бўлган қўшиқчи Руҳия Байдукенова намойиш этади.
«Лойиҳанинг иккинчи мавсумининг суратга олиш ишлари 2026 йил июль ойида Хитойнинг Иу шаҳрида бўлиб ўтиши кутилмоқда. Режалаштирилган 10 та чиқишнинг намойиши июль ойи охиридан сентябрь ойи охиригача оммага тақдим этилади. Шуни таъкидлаш керакки, Silk Way Star - ушбу форматда ташкил этилган Осиёда биринчи халқаро вокал танловидир. Ва илк марта Хитойнинг марказий телеканалида Қозоғистон медиа лойиҳаси амалга оширилади», — дейилади хабарда.
Шэнь Хайсюн бундай лойиҳалар China Media Group ва Қозоғистон Республикаси Президент телерадиокомплекси ўртасидаги самарали ҳамкорлик натижаси эканлигини таъкидлади.
Сўнгги икки йил ичида Президент телерадиокомплекси ва China Media Group бир қатор қўшма лойиҳаларни амалга оширдилар. Улар орасида «Астана-Пекин» телекўприги, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити доирасидаги телеконференция, шунингдек, махсус нашрлар ва ҳужжатли фильмлар бор.
Давлат маслаҳатчиси шунингдек, сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда суратга олинган биринчи халқаро фильмлар фестивали — «Astana AI Film Festival» (AAIFF 2026) 2026 йил 1-3 октябрь кунлари Астанада бўлиб ўтишини таъкидлади. Сунъий интеллект ёрдамида суратга олинган қисқа метражли фильмларнинг халқаро танлови фестивалнинг асосий тадбири бўлади.
Учрашув давомида томонлар маданий-гуманитар соҳадаги долзарб масалаларни батафсил муҳокама қилишди ва ўзаро тушуниш ва ҳамкорлик руҳида мулоқотни давом эттиришга келишиб олдилар.