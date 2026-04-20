Қозоғистон ва Ҳиндистон ҳаво қатновини кенгайтирмоқчи
ASTANА. Кazinform – Марракешда бўлиб ўтган ИКАОнинг амалга оширишни қўллаб-қувватлаш глобал симпозиуми (GISS-2026) доирасида Қозоғистон ва Ҳиндистон ўртасида ҳаво қатновини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Тадбир давомида Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги Фуқаро авиацияси қўмитаси раиси Салтанат Томпиева Ҳиндистоннинг ИКАОдаги доимий вакили Ангшумали Растоги билан учрашди. Учрашувда Қозоғистоннинг ИКАОдаги доимий вакили Тимур Тилегенов ҳам иштирок этди.
Томонлар фуқаро авиацияси соҳасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболларини муҳокама қилишди, ҳаво қатновини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратишди.
– Қозоғистон ва Ҳиндистон ўртасидаги мавжуд шартномавий-ҳуқуқий база ҳаво қатновини ривожлантириш учун мустаҳкам пойдевор ҳисобланади. Қозоғистон авиакомпаниялари парвозлар географиясини кенгайтиришга, жумладан, янги йўналишларни очишга ва мавжуд рейслар частотасини оширишга тайёр. Ишончимиз комилки, ҳаво қатновининг кенгайиши мамлакатларимиз ўртасидаги савдо, иқтисодий ва туризм ҳамкорлигига қўшимча туртки беради, — деди Салтанат Томпиева.
Ҳозирда Air Astana Қозоғистон ва Ҳиндистон ўртасида Алмати-Деҳли йўналиши бўйича ҳафтасига 13 та ва Алмати-Мумбай йўналиши бўйича ҳафтасига 3 та рейсни амалга оширмоқда.
Музокаралар якунида томонлар ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва мунтазам транспорт алоқаларини ривожлантиришдан ўзаро манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.
– Қозоғистон ва Ҳиндистон ўртасидаги ҳаво қатновларининг кенгайиши икки мамлакат ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлайди ва янги иқтисодий имкониятларни очади, — деб таъкидланди учрашувда.
Шуни таъкидлаш жоизки, Қозоғистон ва Ҳиндистон ҳукуматлари ўртасида ҳаво қатновлари тўғрисидаги битим 1993 йил 10 сентябрда имзоланган ва 1998 йил 10-декабрда ратификация қилинган. Бундан ташқари, 2015-йил 19 октябрдаги меморандумга мувофиқ, ҳар икки томоннинг ташувчилари ҳафтасига 21 тагача мунтазам рейсларни амалга оширишлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, бир йил ичида Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги ҳаво қатнови 18 та рейсга ошди.