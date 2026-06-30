Қозоғистон ва Грузия сунъий интеллект соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлайди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Бош вазири Олжас Бектенов Қозоғистонга расмий ташриф буюрган Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе билан учрашди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Савдо-иқтисодий, инвестиция, транспорт ва логистика, энергетика соҳасидаги ҳамкорлик, шунингдек, рақамлаштириш соҳасидаги ўзаро алоқалар масалалари муҳокама қилинди. Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе ўртасида эришилган келишувларни амалга оширишга эътибор қаратилди.
“Сизнинг расмий ташрифингиз Қозоғистон-Грузия муносабатларининг жадал ривожланиб бораётганини, икки мамлакат ўртасидаги юқори даражадаги сиёсий мулоқот, ўзаро ишонч ва мустаҳкам шерикликни намойиш этаётганини намойиш этади. Кеча Сиз Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев билан мазмунли музокаралар ўтказдингиз. Қозоғистон Грузияни Жанубий Кавказдаги ва Қора денгиз минтақасидаги ишончли дўст ва муҳим стратегик шерик деб билади. Қозоғистон Ҳукумати Грузия Ҳукумати билан мулоқот ва амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга тайёр”, — деди Олжас Бектенов.
Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе Қозоғистон Грузия учун асосий шерик эканлигини айтди ва икки томонлама ҳамкорликни янада кенгайтириш учун катта салоҳият мавжудлигини таъкидлади.
“Мамлакатларимиз тарихан дўстона муносабатлар билан боғланган. Бу - сиёсий ва иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш учун мустаҳкам асосдир. Қозоғистон Грузия учун жуда муҳим шерикдир ва муносабатларимиз биз учун алоҳида аҳамиятга эга. Икки мамлакат ўртасида стратегик шериклик ўрнатилганидан хурсандмиз. Биз Қозоғистондаги ислоҳот ва янгиланиш жараёнларини диққат билан кузатиб бормоқдамиз ва барча йўналишларда икки томонлама ҳамкорлик бундан буён ҳам янада кенгайишига ишонамиз”, -деди Ираклий Кобахидзе.
Юқори даражада эришилган келишувларни ривожлантириш мақсадида томонлар иқтисодиётнинг устувор тармоқларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш чораларини муҳокама қилишди. Технологик ҳамкорликни муҳокама қилиш жараёнида сунъий интеллект соҳасидаги лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратилди.
Музокаралар Қозоғистон ва Грузия ҳукуматларининг стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш ва барча истиқболли соҳаларда амалий ҳамкорликни кенгайтиришга тайёрлигини тасдиқлади.
2025 йил натижаларига кўра, Қозоғистон ва Грузия ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми 184,5 миллион долларни, жорий йил январь-апрель ойларида эса 53 миллион долларни ташкил этди. Бугунги кунда Қозоғистон бозорида Грузия иштирокидаги 600 дан ортиқ компания фаолият юритмоқда, Астана халқаро молия маркази платформасида 14 та ташкилот рўйхатдан ўтган.