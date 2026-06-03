Қозоғистон ва Гонконг ўртасидаги савдо айланмаси 178,8 млн долларга етди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон ва Гонконг савдо-иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш ва инвестиция шериклигини ривожлантиришга келишиб олдилар.
ҚР Савдо ва интеграция вазири Арман Шаққалиев Гонконг махсус маъмурий ҳудуди раҳбари Жон Ли ва маҳаллий бизнес ҳамжамияти вакиллари билан учрашди. Томонлар ўзаро савдони кўпайтириш, инвестицияларни жалб этиш ва бизнес учун янги имкониятлар яратиш масалаларини муҳокама қилдилар.
Учрашув давомида Гонконг дунёдаги етакчи молиявий, савдо ва логистика марказларидан бири эканлиги ва Қозоғистоннинг Марказий Осиё, Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва Европа бозорларига чиқиш учун муҳим минтақавий марказ сифатидаги роли таъкидланди.
«2025йил натижаларига кўра, Қозоғистон ва Гонконг ўртасидаги савдо айланмаси 178,8 миллион АҚШ долларини ташкил этди. Биз Гонконг бозорига етказиб бериладиган Қозоғистон маҳсулотлари ҳажмини оширишдан манфаатдормиз. Бунга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, шунингдек, енгил ва озиқ-овқат саноати маҳсулотлари киради», - деди Арман Шаққалиев.
Томонлар шунингдек, олтин савдоси, биржа инфратузилмаси ва молиявий хизматлар соҳасидаги ҳамкорликнинг янги йўналишларини муҳокама қилдилар. Гонконг маъмурияти раҳбари Жон Ли халқаро олтин савдо марказини яратиш ва қимматбаҳо металлар бозори учун замонавий экотизимни шакллантириш режалари билан ўртоқлашди.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон минтақадаги етакчи олтин қазиб олувчи давлатлардан бири сифатида халқаро қимматбаҳо металлар савдосида муҳим ўрин эгаллаши мумкин.
«Маълумки, Қозоғистон минтақадаги етакчи олтин қазиб олувчи давлатлардан бири ҳисобланади. Бу йўналишдаги ҳамкорликни ривожлантириш икки томон ишлаб чиқарувчилари ва молия институтлари учун янги имкониятлар очади», – деди Жон Ли.
Учрашув давомида бизнес ҳамжамиятлари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни мустаҳкамлаш, савдо миссиялари ишини кенгайтириш ва қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш масалалари ҳам кўриб чиқилди.
Учрашув натижаларига кўра, томонлар қўшма ҳаракатлар режасини ишлаб чиқишга келишиб олдилар. Ҳужжатда бизнес миссияларини ташкил этиш, тадбиркорлар ўртасида учрашувлар ўтказиш ва инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш кўзда тутилган.