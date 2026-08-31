Қозоғистон ва Гонконг инвестиция лойиҳаларини ҳуқуқий қўллаб-қувватлашни кучайтирмоқчи
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Бош прокурорининг биринчи ўринбосари Жандос Ўмиралиев Гонконг махсус маъмурий ҳудудининг Адлия масалалари бўйича котиби Пол Лэм, шунингдек, Гонконгнинг ҳуқуқшунослик ва инвестиция ҳамжамияти вакиллари билан учрашув ўтказиб, уларга Қозоғистонда инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмларини тақдим этди.
Учрашув Гонконг махсус маъмурий ҳудуди Адлия департаменти ва Гонконг Савдони ривожлантириш кенгаши томонидан ташкил этилган «COLLABORATE2WIN: Гонконг — глобал муваффақият сари йўлингиздаги ҳамкорингиз» тадбири доирасида бўлиб ўтди.
Жандос Ўмиралиев прокуратура органларининг инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва инвестиция лойиҳаларини ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш механизмларини тақдим этди.
Мазкур ташаббус Қозоғистон ва Гонконг ўртасидаги «хабдан хабга» ҳамкорлик модели доирасида муносабатларни ривожлантириш бўйича устувор йўналишни янада мустаҳкамлади. Давлат раҳбарининг халқаро ва ишбилармонлик алоқаларини кенгайтириш бўйича йўналишини амалга ошириш доирасида инвестицияларни ҳимоя қилиш, низоларни муқобил тарзда ҳал этиш ва инвестиция ташаббусларини қўллаб-қувватлаш соҳаларида тажриба алмашишни қамраб олувчи ҳуқуқий ҳамкорликнинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда.
“Бугунги кунда инвестор учун нафақат ҳуқуқий кафолатларнинг мавжудлиги, балки улар амалда қандай ишлашини тушуниш ҳам муҳим. Қозоғистон инвестиция лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва инвесторлар ҳуқуқларини тезкор ҳимоя қилиш имконини берувчи тизимни шакллантирди. Ушбу тажрибани халқаро майдонларда намойиш этиш мамлакатимизни ишончли ҳамкор сифатида қабул қилишни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади”, — деб таъкидлади Жандос Ўмиралиев.
Тадбир Қозоғистон ва Гонконг ўртасидаги ишбилармонлик ва ҳуқуқий алоқаларни мустаҳкамлаш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлди. Учрашув якунлари бўйича томонлар инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларни ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш соҳасида икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантиришдан ўзаро манфаатдор эканини тасдиқлади.