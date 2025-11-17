Қозоғистон ва Эстония президентлари музокаралар ўтказди
ASTANА. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Эстония Қозоғистоннинг муҳим стратегик шерикларидан бири эканлигини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
– Жаноб Президент, Сизни мамлакатимизга давлат ташрифи билан кутиб олишдан мамнунман. Эстония — Қозоғистоннинг муҳим стратегик шерикларидан бири. Биз эстон халқининг тарихи, анъаналари ва маданиятини ҳурмат қиламиз. Икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар жадал ривожланмоқда. Давлатларимиз ўртасида ҳеч қандай мураккаб масалалар йўқ. Бироқ, ўзаро ҳамкорлигимиз салоҳияти жуда катта. Биз уни ривожлантиришда давом этишимиз керак. Ишонаманки, Сизнинг ташрифингиз икки томонлама ҳамкорлигимиз ва дўстона алоқаларимизга янги туртки беради. Савдо соҳасида турли тўсиқлар борлигини биламиз. Бироқ, бу йўналишда қўшма ишлар олдинга силжимоқда. Қозоғистон Эстония денгиз портларидан фойдаланиш ва савдо ҳажмини ошириш ниятида. Шунингдек, биз Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, БМТ Хавфсизлик Кенгаши ва бошқа тузилмалар каби халқаро ташкилотлар доирасида конструктив ҳамкорликни кенгайтиришдан манфаатдормиз. Умид қиламанки, ушбу ташриф натижасида маданий алоқаларимиз ҳам ривожланади, - деди Қозоғистон Президенти.
Эстония Президенти Алар Карис янги алоқалар ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга ёрдам беришига ишонч билдирди.
— Бизнинг муносабатларимиз жуда яхши даражада. Албатта, баъзи тўсиқлар мавжуд, аммо уларни енгиб ўтиш мумкин. Баъзан муаммолар осонликча ҳал қилинишини англамаймиз. Бизнес вакиллари аллақачон бизнес алоқаларини муҳокама қилишмоқда. Бир нечта учрашувлар режалаштирилган. Ўзаро англашув меморандумлари имзоланади, бир қатор ташаббуслар амалга оширилади. Шунинг учун, келажагимиз порлоқ эканлигига аминман. Умид қиламанки, янги алоқаларимиз ўзаро ҳамкорлигимизни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Албатта, дунёдаги геосиёсий вазият беқарор. Бироқ, биз барча муаммоларни биргаликда ҳал қилишимиз керак. Сиз БМТни тилга олдингиз. Бу —жуда муҳим ташкилот. Дунёдаги можаролар ва урушларни камайтириш учун ташкилот баъзи ислоҳотларни амалга ошириши керак, — деди Алар Карис.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Эстония Президентини Ақордада кутиб олди.