Қозоғистон ва Арманистон ўртасидаги савдо айланмаси ортиб бормоқда
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон ва Арманистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми қарийб 36 миллион долларга етди, жорий йилнинг январь-июль ойларида эса 28,7 миллион долларга етди. Бу ҳақда ҚР Миллий иқтисодиёт вазирлиги хабар берди.
Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари — Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин ва Арманистон Бош вазири ўринбосари Мгер Григорян раислигида Иқтисодий ҳамкорлик бўйича Қозоғистон-Арманистон ҳукуматлараро комиссиясининг 11-йиғилиши бўлиб ўтди.
Видеоконференцалоқа форматида томонлар савдо-иқтисодий шерикликни ривожлантириш, сармоявий ҳамкорлик, транспорт, коммуникация, қишлоқ хўжалиги, соғлиқни сақлаш, маданият ва туризм каби соҳалардаги ҳамкорлик каби кенг кўламли масалаларни муҳокама қилди.
Арманистон Қозоғистоннинг Жанубий Кавказдаги муҳим ҳамкори ҳисобланади. Икки давлат ўртасида кучли сиёсий мулоқот йўлга қўйилган, гуманитар алоқалар жадал ривожланмоқда. Раҳбариятнинг давлатлараро муносабатларни мустаҳкамлашга қаратилган сиёсати икки томонлама ҳамкорликнинг юқори даражасини таъминламоқда.
2024 йил якунларига кўра, Қозоғистон ва Арманистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми қарийб 36 миллион долларга етган бўлса, жорий йилнинг январь-июль ойларида бу кўрсаткич 28,7 миллион долларга етди.
— Савдо ҳажмини янада ошириш учун салмоқли салоҳиятни кўрмоқдамиз. Бизнинг ҳисоб-китобларга кўра, Арманистонга, биринчи навбатда, металлургия, нефть-кимё, кимё ва озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб бериш ҳисобига қўшимча экспорт имкониятлари қарийб 350 миллион долларни ташкил қилиши мумкин, — деди Серик Жуманғарин.
Транспорт соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилди. Арманистон авиакомпанияларига амалдаги “очиқ осмон” режими доирасида 5-даражали “ҳаво эркинлиги”дан фойдаланиш ҳуқуқи билан Қозоғистонга тўғридан-тўғри рейсларни амалга ошириш таклиф қилинди. Қозоғистон томони Еревандаги аэропорт тўловлари нархини пасайтиришдан манфаатдорлигини билдирди.
Инвестицион соҳада Қозоғистон Атирау ва Манғистау вилоятларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш ва уларни кейинчалик Арманистонга экспорт қилиш бўйича қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини билдирди. Арманистон томонининг ҳамкорликнинг “Йўл харитаси”га киритилган заргарлик саноатини ривожлантириш ташаббуси ҳам қўллаб-қувватланди.
Мгер Григорян Арманистон Қозоғистон – Туркманистон – Эрон – Арманистон йўналиши бўйича мультимодал юк ташиш учун транспорт йўлаги яратиш лойиҳасини қўллаб-қувватлашини таъкидлади. Шунингдек, Хитой – Қозоғистон – Ўзбекистон – Туркманистон – Эрон – Арманистон йўналиши бўйича юк ташиш параллел равишда амалга оширилаётгани икки давлат ўртасидаги транспорт-логистика алоқаларини ривожлантиришга қизиқиш ортиб бораётганидан далолат эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айниқса Арманистон тадбиркорларининг Хоргос ШҲТ имкониятларига қизиқишини ҳисобга олсак, бу ташувлар доимий бўлиши мумкин,.
Бундан ташқари, ғалла таъминоти масаласи ҳам муҳокама қилинди. Қозоғистон ўсиб бораётган ҳажм ва географияни ҳисобга олган ҳолда Арманистонга ғалла етказиб беришга тайёрлигини тасдиқлади.
Учрашув якунлари бўйича томонлар иқтисодий ҳамкорлик бўйича Қозоғистон-Арманистон ҳукуматлараро комиссиясининг 11-йиғилиши баённомасини имзоладилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон ва Арманистон ўртасида виза режими бекор қилиниши ҳақида хабар берган эдик.