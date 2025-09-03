Қозоғистон ва Арманистон ўртасида виза режими бекор қилинади
ASTANА. Кazinform – Мажилис “Қозоғистон Республикаси Ҳукумати ва Арманистон Республикаси Ҳукумати ўртасида фуқароларнинг бориши ва бўлиш тартиби тўғрисидаги битимни ратификация қилиш тўғрисида”ги қонунни қабул қилди.
– Битим 2024 йил апрель ойида Давлат раҳбарининг Арманистонга расмий ташрифи доирасида имзоланган эди. Ҳужжат мамлакат фуқаролари учун мамлакатда 30 кун бўлганидан кейин полицияда рўйхатдан ўтиш мажбуриятини киритади. Ҳозирда улар полицияга бормасдан 90 кун қолишлари мумкин. Ушбу норманинг жорий этилиши миграция назорати самарадорлигини оширади. Йил бошидан бери Қозоғистонга Арманистоннинг 12 мингга яқин фуқароси келган. Шартномада миллий қонунчиликка мувофиқ мамлакатда 90 кундан ортиқ бўлиш имконияти ҳам кўзда тутилган. Вақтинчалик яшаш учун рухсатнома олиш кифоя. Шундай қилиб, ҳар икки томон учун виза режими бекор қилинади. Бу фуқароларнинг мамлакатга киришдаги харажатларини камайтиради, — деди ҳужжат юзасидан маъруза қилган ҚР Ички ишлар вазири Ержан Саденов.
Унга кўра, мамлакатга кириш учун зарур воситалар рўйхатига қуйидагилар киради:
- Арманистон фуқаролари учун идентификацион карта;
- Қозоғистон фуқаролари учун шахсий гувоҳнома.
- Бундай тажриба бор. Қозоғистон фуқаролари Россия ва Қирғизистонга шахсий гувоҳнома билан бемалол киришлари мумкин. Ушбу чора кириш ва қолиш тартибини соддалаштиради. Шунингдек, паспортни расмийлаштириш харажатлари ҳам камаяди, - деди вазир.
