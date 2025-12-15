19:10, 15 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон Ўзбекистон орқали газ транзитини йилига 8,4 млрд кубометргача оширишни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Энергетика вазирлиги Ўзбекистон орқали газ транзити ҳажмини ошириш режасини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform.
Кеча QazaqGaz ва «Узтрансгаз» Ўзбекистон орқали газ ташиш бўйича шартнома имзоладилар.
ҚР Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов бу Россия гази транзитига тегишли эканлигини маълум қилди.
— Бу Россия гази транзитидир. Умуман олганда, биз транзитни йилига 8,4 миллиард кубометргача оширишни кўриб чиқмоқдамиз, — деди вазир журналистлар билан учрашувда.
