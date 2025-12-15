OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:10, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон Ўзбекистон орқали газ транзитини йилига 8,4 млрд кубометргача оширишни режалаштирмоқда

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Энергетика вазирлиги Ўзбекистон орқали газ транзити ҳажмини ошириш режасини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform.

    Ақкенженов
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Кеча QazaqGaz ва «Узтрансгаз» Ўзбекистон орқали газ ташиш бўйича шартнома имзоладилар.

    ҚР Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов бу Россия гази транзитига тегишли эканлигини маълум қилди.

    — Бу Россия гази транзитидир. Умуман олганда, биз транзитни йилига 8,4 миллиард кубометргача оширишни кўриб чиқмоқдамиз, — деди вазир журналистлар билан учрашувда.

    Эслатиб ўтамиз, Қирғизистонга нефть етказиб бериш ҳажми ошди, Ўзбекистон орқали транзит қайта тикланди.

    Теглар:
    Газ ҚР Энергетика вазирлиги Россия Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!