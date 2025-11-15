OZ
    Қозоғистон, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон раҳбарлари Ислом цивилизацияси марказига ташриф буюрдилар

    TASHKENT. Kazinform - Давлат раҳбарлари Қасим-Жомарт Тоқаев, Шавкат Мирзиёев, Илҳом Алиев, Садир Жапаров ва Эмомали Раҳмон Тошкентдаги Ислом цивилизацияси марказига ташриф буюрдилар.

    Фото: Акорда

    Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Президентларга таъкидланганидек, Марказнинг асосий мақсади - Ўзбекистоннинг бой маданий ва маънавий меросини глобал ислом цивилизациясининг ажралмас қисми сифатида сақлаш, чуқур ўрганиш ва оммалаштиришдан иборат.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда
    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон ва Ўзбекистон президентлари оммавий ахборот воситалари вакиллари учун брифинг ўтказгани ҳақида хабар берган эдик.

