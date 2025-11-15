18:12, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистон, Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон раҳбарлари Ислом цивилизацияси марказига ташриф буюрдилар
TASHKENT. Kazinform - Давлат раҳбарлари Қасим-Жомарт Тоқаев, Шавкат Мирзиёев, Илҳом Алиев, Садир Жапаров ва Эмомали Раҳмон Тошкентдаги Ислом цивилизацияси марказига ташриф буюрдилар.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентларга таъкидланганидек, Марказнинг асосий мақсади - Ўзбекистоннинг бой маданий ва маънавий меросини глобал ислом цивилизациясининг ажралмас қисми сифатида сақлаш, чуқур ўрганиш ва оммалаштиришдан иборат.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон ва Ўзбекистон президентлари оммавий ахборот воситалари вакиллари учун брифинг ўтказгани ҳақида хабар берган эдик.