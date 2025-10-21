OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:10, 21 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистон уяли тармоқсиз қўнғироқ қилиш технологиясини ишга туширади

    ASTANA. Kazinform – 2026 йилда Қозоғистонда VoWiFi технологиясининг оммавий ишга туширилиши кутилмоқда. Ушбу технология орқали исталган мавжуд Wi-Fi орқали овозли қўнғироқларни амалга ошириш ва қабул қилиш имкони яратилади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Регистрация телефонов в РК: сколько устройств уже заблокировано
    Фото: Pexels

    Бундай инновацион ечимни жорий этиш орқали тураржой ва офис бинолари ичидаги мобил алоқа сигнали заиф бўлган ҳудудлар — «оқ нуқталар» муаммосини бартараф этиш мумкин бўлади. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида уяли алоқа вакиллари маълум қилдилар.

    "VoWiFi технологияси Wi-Fi орқали овозли қўнғироқларни амалга ошириш имконини беради. Биз уни ходимларимиз билан муваффақиятли синовдан ўтказдик ва келгуси йилда технология кенг жамоатчиликка тақдим этилади", - деди “Кар-Тел” бош директори Евгений Настрадин.

    Бозор иштирокчиларининг фикрича, аҳолининг 99 фоизи 4G тармоғи билан қамраб олинганига қарамай, «оқ нуқталар» муаммоси долзарб масала бўлиб қолмоқда. Асосий сабаблар - фаол шаҳар ривожланиши, янги бинолар сигнални тўсиб қўйиши ва мавжуд база станцияларининг тез-тез демонтаж қилиниши.

    Эслатиб ўтамиз, сўнгги уч йилда Қозоғистон телекоммуникация соҳасига бир триллион тенгедан ортиқ сармоя киритилди. Мамлакат 2027 йил охиригача интернет қамровини 100 фоизга етказишни мақсад қилган.

    Теглар:
    Телефон Интернет Ҳукумат
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!