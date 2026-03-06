Қозоғистон ўтган йили 7 млрд долларлик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилди
ASTANA. Kazinform — Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Ербол Тасжуреков марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида донни чуқур қайта ишлашга 1,9 триллион тенге сармоя киритилишини маълум қилди.
“Қайта ишлаш ҳажмининг ўсиши мамлакат экспорт салоҳиятига бевосита таъсир қилади. 2025 йил натижаларига кўра, қайта ишланган маҳсулотлар экспорти 3,6 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 35 фоизга кўп. Умуман олганда, агросаноат мажмуаси 7 миллиард долларлик маҳсулотлар экспорт қилди, бу ўтган йилга нисбатан 37% юқори натижани қайд этди”, — деди Ербол Тасжуреков.
Шунингдек, у мойли уруғларни қайта ишлаш соҳасида 94 миллиард тенгелик 13 та лойиҳа амалга оширилишини айтди.
“Донни чуқур қайта ишлаш йўналишида 1,9 триллион тенгелик 6 та йирик лойиҳа режалаштирилган. Сут соҳасида 41 миллиард тенгелик 12 та лойиҳа ишга туширилади ва қўшимча 165 минг тонна қайта ишлаш қуввати ишга туширилади”, — деди вазир ўринбосари.