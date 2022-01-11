Қозоғистон Ҳукуматининг янги таркиби эълон қилинди
Қозоғистон Республикаси Ҳукуматининг янги таркиби:
Роман Скляр — Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари;
Ерали Тоғжанов — Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари;
Мухтар Бескенович Тлеуберди — Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари – ташқи ишлар вазири;
Бахит Султанов — Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари – савдо ва интеграция вазири;
Ғалимжан Қойшибаев — Қозоғистон Республикаси Бош вазири девони раҳбари;
Мурат Бектанов — Қозоғистон Республикаси мудофаа вазири;
Ерлан Турғумбаев — Қозоғистон Республикаси ички ишлар вазири;
Асқар Омаров — Қозоғистон Республикаси ахборот ва жамиятни ривожлантириш вазири;
Ербол Қарашўкеев — Қозоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазири;
Қанат Мусин — Қозоғистон Республикаси адлия вазири;
Асхат Аймағамбетов — Қозоғистон Республикаси таълим ва фан вазири;
Ажар Ғиният — Қозоғистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазири;
Серик Шапкенов — Қозоғистон Республикаси меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазири;
Қайрбек Ўскенбаев — Қозоғистон Республикаси саноат ва инфратузилмаларни ривожлантириш вазири;
Ерулан Жамаубаев — Қозоғистон Республикаси молия вазири;
Даурен Абаев — Қозоғистон Республикаси маданият ва спорт вазири;
Юрий Ильин — Қозоғистон Республикаси фавқулодда вазиятлар вазири;
Алибек Қуантиров — Қозоғистон Республикаси миллий иқтисодиёт вазири;
Бағдат Мусин — Қозоғистон Республикаси рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазири;
Серикқали Брекешев — Қозоғистон Республикаси экология, геология ва табиий ресурслар вазири;
Болат Ақшолақов — Қозоғистон Республикаси энергетика вазири.