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    18:30, 11 Январ 2022 | GMT +6

    Қозоғистон Ҳукуматининг янги таркиби эълон қилинди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ҳукумат таркибини эълон қилди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Қозоғистон Республикаси Ҳукуматининг янги таркиби:

    Роман Скляр — Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари;

    Ерали Тоғжанов — Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари;

    Мухтар Бескенович Тлеуберди — Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари – ташқи ишлар вазири;

    Бахит Султанов — Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари – савдо ва интеграция вазири;

    Ғалимжан Қойшибаев — Қозоғистон Республикаси Бош вазири девони раҳбари;

    Мурат Бектанов — Қозоғистон Республикаси мудофаа вазири;

    Ерлан Турғумбаев — Қозоғистон Республикаси ички ишлар вазири;

    Асқар Омаров — Қозоғистон Республикаси ахборот ва жамиятни ривожлантириш вазири;

    Ербол Қарашўкеев — Қозоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазири;

    Қанат Мусин — Қозоғистон Республикаси адлия вазири;

    Асхат Аймағамбетов — Қозоғистон Республикаси таълим ва фан вазири;

    Ажар Ғиният — Қозоғистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазири;

    Серик Шапкенов — Қозоғистон Республикаси меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазири;

    Қайрбек Ўскенбаев — Қозоғистон Республикаси саноат ва инфратузилмаларни ривожлантириш вазири;

    Ерулан Жамаубаев — Қозоғистон Республикаси молия вазири;

    Даурен Абаев — Қозоғистон Республикаси маданият ва спорт вазири;

    Юрий Ильин — Қозоғистон Республикаси фавқулодда вазиятлар вазири;

    Алибек Қуантиров — Қозоғистон Республикаси миллий иқтисодиёт вазири;

    Бағдат Мусин — Қозоғистон Республикаси рақамли ривожланиш, инновациялар ва аэрокосмик саноат вазири;

    Серикқали Брекешев — Қозоғистон Республикаси экология, геология ва табиий ресурслар вазири;

    Болат Ақшолақов — Қозоғистон Республикаси энергетика вазири.

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