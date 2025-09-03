OZ
    Қозоғистон - Уэльс учрашувига кимлар ҳакамлик қилади

    ASTANА. Кazinform — ЖЧ—2026 саралаши доирасида Астана шаҳрида бўлиб ўтадиган Қозоғистон ва Уэльс терма жамоалари ўртасидаги ўйинни қайси мамлакат ҳакамлари бошқариб бориши маълум бўлди.

    футбол
    Фото: ҚФФ

    Бош ҳакам испаниялик Алехандро Эрнандес бўлади. Унга ҳамюртлари Хосе Наранхо ва Диего Санчес ёрдам беришади.

    Ёрдамчи ҳакам ҳам шу мамлакат вакили — Хосе Луис Мунуэра бўлади.

    Миллий терма жамоа J гуруҳидан жой олган. Унинг рақиблари — Бельгия, Уэльс, Шимолий Македония ва Лихтенштейн.

    Ҳозирча қозоғистонлик футболчилар Уэльс (1:3) ва Шимолий Македония (0:1)га имкониятни бой бериб, Лихтенштейн (2:0) устидан ғалаба қозонишган.

    Энди сентябрь ойида улар жаҳон чемпионати саралашида иккита ўйин ўтказади. 4 сентябрь куни Астанада Уэльс терма жамоасини қабул қилса, 7 сентябрь куни меҳмонда Бельгия билан баҳс олиб боради. Ҳар икки учрашув ЖЧ-2026 саралаши доирасида бўлиб ўтади.

    Таъкидлаш жоизки, ярим ҳимоячи Бахтиёр Зайнутдинов футбол бўйича Қозоғистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 саралаш босқичидаги навбатдаги икки ўйинида иштирок эта олмайди.

    Эслатиб ўтамиз, Футбол бўйича Қозоғистон терма жамоаси ЖЧ саралаш босқичи доирасидаги машғулотларни тўлиқ таркибда бошлади.

