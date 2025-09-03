Қозоғистон - Уэльс учрашувига кимлар ҳакамлик қилади
ASTANА. Кazinform — ЖЧ—2026 саралаши доирасида Астана шаҳрида бўлиб ўтадиган Қозоғистон ва Уэльс терма жамоалари ўртасидаги ўйинни қайси мамлакат ҳакамлари бошқариб бориши маълум бўлди.
Бош ҳакам испаниялик Алехандро Эрнандес бўлади. Унга ҳамюртлари Хосе Наранхо ва Диего Санчес ёрдам беришади.
Ёрдамчи ҳакам ҳам шу мамлакат вакили — Хосе Луис Мунуэра бўлади.
Миллий терма жамоа J гуруҳидан жой олган. Унинг рақиблари — Бельгия, Уэльс, Шимолий Македония ва Лихтенштейн.
Ҳозирча қозоғистонлик футболчилар Уэльс (1:3) ва Шимолий Македония (0:1)га имкониятни бой бериб, Лихтенштейн (2:0) устидан ғалаба қозонишган.
Энди сентябрь ойида улар жаҳон чемпионати саралашида иккита ўйин ўтказади. 4 сентябрь куни Астанада Уэльс терма жамоасини қабул қилса, 7 сентябрь куни меҳмонда Бельгия билан баҳс олиб боради. Ҳар икки учрашув ЖЧ-2026 саралаши доирасида бўлиб ўтади.
Таъкидлаш жоизки, ярим ҳимоячи Бахтиёр Зайнутдинов футбол бўйича Қозоғистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 саралаш босқичидаги навбатдаги икки ўйинида иштирок эта олмайди.
Эслатиб ўтамиз, Футбол бўйича Қозоғистон терма жамоаси ЖЧ саралаш босқичи доирасидаги машғулотларни тўлиқ таркибда бошлади.