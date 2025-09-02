Жаҳон чемпионати: Футбол бўйича Қозоғистон терма жамоаси машғулотларни тўлиқ таркибда бошлади
ASTANА. Кazinform - Футбол бўйича Қозоғистон терма жамоаси ЖЧ-2026 саралаш босқичининг навбатдаги икки ўйинига тайёргарликни тўлиқ таркибда бошлади.
Бу ҳақда Қозоғистон футбол федерацияси маълум қилди.
Миллий терма жамоа J гуруҳидан жой олган. Унинг рақиблари — Бельгия, Уэльс, Шимолий Македония ва Лихтенштейн.
Ҳозирча қозоғистонлик футболчилар Уэльс (1:3) ва Шимолий Македония (0:1)га имкониятни бой бериб, Лихтенштейн (2:0) устидан ғалаба қозонишган.
Энди сентябрь ойида улар Жаҳон чемпионати саралаш босқичида иккита ўйин ўтказишади. 4 сентябрь куни Астанада Уэльс терма жамоасини қабул қилса, 7 сентябрь куни меҳмонда Бельгия билан баҳс олиб боради. Ҳар икки ўйин ҳам ЖЧ-2026 саралаш босқичи доирасида бўлиб ўтади.
29 август куни Астана шаҳрида терма жамоа йиғини бошланди.
Биринчи бўлиб қозоғистонлик футболчилар етиб келишди. Кейинроқ Россиянинг “Зенит” клубидан ҳимоячи Нурали Алип ва “Ахмат” клубидан ҳужумчи Максим Самородов келди.
Шунингдек, Чемпионлар лигасининг асосий босқичига йўлланмани қўлга киритган “Қайрат” – “Оқжетпес” Қозоғистон Премьер-лигасининг 22-туридан ўрин олган учрашувидан сўнг, Алмати жамоасидан Дастан Сатпаев, Дамир Қасаболат ва Темирлан Анарбеков терма жамоа сафига қайтди.
Бахтиёр Зайнутдиновнинг кейинги икки учрашувда иштирок этмаслиги малум бўлди.
Дарвозабонлар: Муҳаммеджан Сейсен (“Астана”), Темирлан Анарбеков (“Қайрат”), Бекхан Шайзада (“Ордабаси”);
Ҳимоячилар: Алибек Қасим, (“Ақтўбе”), Ян Вороговский (“Астана”), Нурали Алип (“Зенит”, Россия), Науризбек Жагоров (“Тобол”), Еркин Тапалов (“Қайрат”), Сергей Малий, Улар Жақсибаев, Султанбек Астанов (барчаси – “Ордабаси”);
Ярим ҳимоячилар: Ислом Чесноков ("Тобол"), Рамазон Оразов, Алмас Тўлибай, Ғалимжан Кенжебек (барчаси - "Елимай"), Даурен Жумат, Серикжан Мужиков (иккаласи - "Окжетпес"), Динмуҳамед Қараман ("Женис"), Бағдат Қаиров ("Ақтўбе"), Дамир Қасаболат ("Қайрат");
Ҳужумчилар: Оралхан Умиртаев (“Ақтўбе”), Максим Самородов (“Ахмат”, Россия), Дастан Сатпаев (“Қайрат”), Иван Свиридов (“Елимай”).