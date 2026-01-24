Қозоғистон UEFA рейтингида аввалги ўрнини сақлаб қолди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Чемпионлар лигасининг еттинчи туридан сўнг UEFA коэффициентлари рейтингида аввалги 37-ўринини сақлаб қолди.
Коэффициент қуйидаги натижани ифодалайди. У жорий мавсумнинг ўртача кўрсаткичини (тўпланган умумий очколар сонини Евро мавсумида иштирок этувчи ассоциация клублари сонига бўлганда) ва олдинги тўрт мавсум натижаларини ҳисобга олади. Коэффициентлар тенг бўлган тақдирда, олдинги мавсумнинг энг юқори коэффициенти билан боғлиқлик ҳисобга олинади.
Рейтингда Англия етакчилик қилади, ундан кейин Италия, Испания, Германия, Франция, Нидерландия, Португалия, Бельгия, Туркия ва Чехия Республикаси келади.
Финляндия ҳам 35-ўринда, Косово 36-ўринда, Босния ва Герцеговина 38-ўринда ва Латвия 39-ўринда.
Эслатиб ўтамиз, Алматининг "Қайрат" жамоаси ҳозирда мусобақада иштирок этмоқда. Етти турдан сўнг улар Португалиянинг "Спортинг" жамоасига 1:4, Испаниянинг "Реал Мадрид" жамоасига 0:5, Италиянинг "Интер" жамоасига 1:2, Грециянинг "Олимпиакос" жамоасига 0:1, Даниянинг "Копенгаген" жамоасига 2:3, Бельгиянинг "Клуб Брюгге" жамоасига 1:4 ҳисобида ютқазишди ва Кипрнинг "Пафос" жамоаси билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнашди.
Шу билан бирга, Қозоғистоннинг "Ордабаси", "Ақтўбе" ва "Астана" клублари Европа Лигаси ва Конференция Лигаси турнирларидаги мусобақаларини муддатидан олдин якунладилар.