Қозоғистон учун янги контейнер кемалари қурилиши бошланди
ASTANA. Kazinform – Боку кемасозлик заводида Қозоғистон учун қуриладиган сиғимига 780 TEU эга биринчи ихтисослаштирилган контейнер кемасининг килини қўйиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Транспорт вазирлиги хабар берди.
Лойиҳа Abu Dhabi Ports Group билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Тадбирда Қозоғистон транспорт вазири вице-президенти Жанибек Тайжанов иштирок этди.
Лойиҳа "Казмортрансфлот" миллий денгиз юк ташиш компанияси ва Abu Dhabi Ports ўртасидаги ҳамкорлик доирасида амалга оширилмоқда. 2027 йил охирига қадар Каспий денгизида контейнер юкларни ташиш учун иккита замонавий контейнер кемасини қуриш режалаштирилган. Янги кемалар Қозоғистоннинг денгиз орқали контейнер юк ташиш имкониятларини кенгайтиради, ташиш самарадорлигини оширади ва мамлакатнинг Транскаспий халқаро транспорт йўналиши (Ўрта коридор) бўйлаб мавқеини мустаҳкамлайди.
Шунингдек, тадбир давомида "Қозоғистон темир йўли" МК" АЖ ва Боку кемасозлик заводининг қўшма лойиҳалари муҳокама қилинди.
Иккита қуруқ юк кемасини қуриш бўйича шартнома имзоланди. Кемаларнинг лойиҳалари ҳозирда якунланмоқда. Уларни етказиб бериш 2028 йилга мўлжалланган. Маҳаллий савдо флотини ривожлантириш Қозоғистон транспорт сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир.
Жорий йилнинг апрель ойида "Қозоғистон темир йўли" МК" АЖ иккита контейнер кемасини ўз ичига олган олтита кема қуриш бўйича шартнома имзолади. Ушбу кемалар Боку кемасозлик заводида йиғилади.
Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш Каспий минтақасининг транспорт ва логистика салоҳиятини, ҳамда юк ташиш ҳажмини оширишга ва Қозоғистоннинг Осиё ва Европани боғловчи муҳим транзит маркази сифатидаги ролини мустаҳкамлашга ёрдам беради.