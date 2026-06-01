Қозоғистон туризмини тарғиб қилишда халқаро блогерлар жалб қилинди
ASTANА. Кazinform — 20 миллиондан ортиқ аудиторияга эга блогер Қозоғистон ҳақида контент тайёрлайди, деб хабар беради Қозоғистон туризм миллий компанияси матбуот хизмати.
“Туризм соҳаси аълочиси” мукофоти ва “Дунёнинг энг яхши тревел-блогери” номинациясида 2026 йилги халқаро WIBA Awards мукофотлари совриндори Дастан Муҳамедраҳимовнинг (bydastann) таклифига биноан Алматига етакчи хорижий контент яратувчилар келишди.
Хорижий меҳмонлар орасида YouTubeда 20 миллиондан ортиқ аудиторияга эга иорданиялик ҳужжатли фильм режиссёри Жо Хаттаб (joe_hattab) ва TikTok ва Instagramда миллионлаб обуначиларга эга америкалик тревел-блогер Жошуа Платильеро (megaamerican) бор.
Саёҳат доирасида блогерлар мамлакатнинг туризм имкониятлари ҳақида қўшма суратга олиш ишларини олиб борадилар.
— Биз Қозоғистоннинг гўзаллигини намойиш этишни режалаштирмоқдамиз. Ажойиб контент кутинглар, — деб ёзди Дастан Муҳамедраҳимов.
Бундай кенг кўламли инфлюенcерларнинг келиши Қозоғистон туризмини тарғиб қилиш учун янги имкониятлар очади.
Эксперт контентини яратиш ва уни йирик халқаро платформаларда намойиш этиш глобал аудиторияга тўғридан-тўғри кириш имконини беради, шунингдек, мамлакат брендининг машҳурлигини оширади ва хорижий сайёҳлик оқимининг ўсишига ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, ЕИ саммитларига TikTok ва YouTube блогерларини киритиш таклиф қилинди.