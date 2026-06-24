Қозоғистон Транскаспий халқаро транспорт йўналиши салоҳиятини қандай мустаҳкамлашни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Mediterranean Shipping Company компаниясининг катта вице-президенти Эдуард Зигристни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
MSC раҳбарияти билан учрашувда транспорт ва логистика соҳасида ўзаро манфаатли ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди.
Юк айланмасини оширишга сезиларли ҳисса қўшадиган контейнерлаштириш даражасини оширишга алоҳида эътибор қаратилди.
Президент контейнер ташиш бўйича дунё етакчиларидан бири ҳисобланган компаниянинг Қозоғистон бозоридаги фаолиятини юқори баҳолади ва бугунги кунда Ўрта йўлакни ривожлантириш мамлакатимиз учун стратегик устувор вазифа эканлигини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Эдуард Зигристга Транскаспий халқаро транспорт йўналиши салоҳиятини мустаҳкамлаш бўйича аниқ чора-тадбирлар ҳақида маълумот берди.
Хусусан, Озарбайжон ва Грузия билан биргаликда ягона узоқ муддатли тариф моделини жорий этиш масаласи ишлаб чиқилмоқда.
Каспий денгизида юк кемалари флотини кенгайтириш, Озарбайжон билан биргаликда денгиз тубини чуқурлаштириш ва Курик портини модернизация қилиш каби йирик инфратузилма лойиҳалари бошланди.
Шу билан бирга, Давлат раҳбари компаниянинг Каспий соҳилидаги порт инфратузилмасига инвестиция киритишга қизиқишини олқишлади ва бундай лойиҳалар йўналишнинг рақобатбардошлигини сезиларли даражада оширишини ва Осиё ва Европа ўртасидаги юк ташиш ҳажмининг ўсишига ҳисса қўшишини таъкидлади.
MSC катта вице-президенти Давлат раҳбарига компаниянинг узоқ муддатли инвестиция режаси ҳақида ҳисобот берди. Унда логистика терминаллари, темир йўл активлари, порт инфратузилмаси ва денгиз хизматларига, шунингдек, Қозоғистон Республикасида ҳаво юк ташишга инвестициялар киритиш кўзда тутилган.