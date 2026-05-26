Қозоғистон, Тожикистон ва Ўзбекистон ёзги сув режими бўйича келишиб олдилар
ASTANA. Kazinform - ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов, Тожикистон Республикаси Энергетика ва сув ресурслари вазири Жума Далер ва Ўзбекистон Республикаси Сув ресурслари вазири Шавкат Ҳамраев 2026 йил июнь-август ойлари учун «Баҳри-Точик» сув омборининг иш режими бўйича келишиб олдилар.
ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, томонлар уч томонлама протокол имзоладилар. Тасдиқланган иш режимига мувофиқ, ёзда Туркистон вилоятининг Мақтаарал ва Жетисай туманларидаги фермерларни сув билан таъминлаш учун “Баҳри-Точик” сув омборидан сув юборилади.
«Жанубий ҳудудларни суғориш суви билан таъминлаш масаласи алоҳида назорат остида. Эришилган келишувлар - Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги конструктив ҳамкорлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш натижасидир. Кўрилган чоралар вегетация мавсумининг барқарор ўтишини таъминлайди ва маҳаллий фермерларни қўллаб-қувватлайди”, — деди Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Учрашув якунида Қозоғистон, Тожикистон ва Ўзбекистон сув хўжалиги бошқармалари раҳбарлари минтақадаги сув ресурсларидан оқилона ва ўзаро фойдали фойдаланиш йўналишида ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга тайёр эканликларини тасдиқладилар.