Қозоғистон тез тиббий ёрдам бригадалари видеорегистраторлар билан жиҳозланади
ASTANA. Kazinform – Алмати ва Астана шаҳарларида тез тиббий ёрдам бригадалари учун видеорегистраторларнинг ўрнатилиши ҳодисалар сонини 90 фоизга қисқартирди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирининг биринчи ўринбосари Тимур Султанғазиев маълум қилди, дея хабар беради Kazinform мухбири.
"Турли ҳодисаларнинг олдини олиш учун биз Ички ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда режа ишлаб чиқдик. Ушбу режа доирасида тез тиббий ёрдам бўлимларида 150 га яқин полиция постларини очдик. Шунингдек, шифохоналарда камералар ўрнатмоқдамиз. Камералар полициянинг тезкор марказига уланган. Бундан ташқари, 600 та тиббиёт муассасасининг тез тиббий ёрдам бўлимларини ваҳима тугмалари билан жиҳозладик. Бу зарур профилактика чораларини ўз вақтида кўриш имконини беради”, — деди вазир ўринбосари.
Унинг сўзларига кўра, жорий йилда Алмати ва Астанадаги тез тиббий ёрдам ходимлари видеорегистраторлар билан таъминланган.
"Натижада нохуш ҳолатлар 90 фоизга камайди. Биз "Казахтелеком" билан биргаликда бу амалиётни мамлакат миқёсида кенгайтиришни ва барча тез тиббий ёрдам ходимларини видеорегистраторлар билан жиҳозлашни режалаштирмоқдамиз", — деди Тимур Сулейменов.