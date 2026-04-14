Қозоғистон теннис терма жамоаси жаҳон рейтингида 7-ўринга кўтарилди
ASTANA. Kazinform — Аёллар теннис терма жамоаларининг янгиланган рейтинги эълон қилинди.
Астанада бўлиб ўтган Билли Жин Кинг кубоги саралаш босқичида Канадани мағлуб этган Қозоғистон 9-ўриндан 7-ўринга кўтарилди.
Маълумки, Қозоғистон терма жамоаси 2023 йилги жаҳон чемпионларини 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, сентябрь ойида Хитойнинг Шеньчжень шаҳрида бўлиб ўтадиган финал босқичига йўлланма олди.
Жаҳон рейтингида Италия етакчилик қилишда давом этмоқда, Буюк Британия иккинчи, Украина эса 8-ўриндан 3-ўринга кўтарилди. Кейинги ўринларда Испания ва Чехия Республикаси жойлашган.
АҚШ рейтингда 2-ўриндан 6-ўринга, Канада эса 4-ўриндан 8-ўринга тушиб кетди. Польша ва Япония 9 ва 10-ўринларда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон терма жамоаси Билли Жин Кинг кубоги финал босқичига йўлланма олгани ҳақида ёзган эдик.
Финалда Италия, Буюк Британия, Испания, Чехия, Украина, Қозоғистон, Бельгия ва Хитой иштирок этади.