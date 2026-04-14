ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    20:36, 14 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистон теннис терма жамоаси жаҳон рейтингида 7-ўринга кўтарилди

    ASTANA. Kazinform — Аёллар теннис терма жамоаларининг янгиланган рейтинги эълон қилинди.

    Теннистен Қазақстан құрамасы әлемдік рейтингіде 7-орынға көтерілді
    Фото: ҚТФ

    Астанада бўлиб ўтган Билли Жин Кинг кубоги саралаш босқичида Канадани мағлуб этган Қозоғистон 9-ўриндан 7-ўринга кўтарилди.

    Маълумки, Қозоғистон терма жамоаси 2023 йилги жаҳон чемпионларини 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, сентябрь ойида Хитойнинг Шеньчжень шаҳрида бўлиб ўтадиган финал босқичига йўлланма олди.

    Жаҳон рейтингида Италия етакчилик қилишда давом этмоқда, Буюк Британия иккинчи, Украина эса 8-ўриндан 3-ўринга кўтарилди. Кейинги ўринларда Испания ва Чехия Республикаси жойлашган.

    АҚШ рейтингда 2-ўриндан 6-ўринга, Канада эса 4-ўриндан 8-ўринга тушиб кетди. Польша ва Япония 9 ва 10-ўринларда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон терма жамоаси Билли Жин Кинг кубоги финал босқичига йўлланма олгани ҳақида ёзган эдик.

    Финалда Италия, Буюк Британия, Испания, Чехия, Украина, Қозоғистон, Бельгия ва Хитой иштирок этади.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
