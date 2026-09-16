Қозоғистон Ташқи ишлар вазири БМТ Бош котиби билан учрашади
ASTANА. Кazinform — БМТ Бош Ассамблеясининг 81-сессиясининг юқори даражадаги ҳафталиги 22-28 сентябрь кунлари АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтади. Қозоғистон делегациясига Ташқи ишлар вазири Мухтар Тилеуберди бошчилик қилади.
Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Жанболат Усеновнинг сўзларига кўра, сессия мавзуси — “Ишончни қайта тиклаш. Ўзгаришларни бошқариш. Барчага хизмат қиладиган БМТ”.
Кун тартибида тинчлик ва хавфсизликни сақлаш, Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишни тезлаштириш, иқлим ўзгаришига қарши курашиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш каби масалалар бўлади. Бундан ташқари, инсон ҳуқуқлари, янги технологиялар ва сунъий интеллектни бошқариш, БМТ ислоҳоти ҳам ҳафталик кун тартибида.
— Қозоғистон учун юқори даражадаги ҳафталик учрашув миллий ва минтақавий ташаббусларни илгари суриш, икки томонлама алоқаларни мустаҳкамлаш ва глобал ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалаларга қўшма ечимларни ишлаб чиқиш учун муҳим платформа ҳисобланади, — деди Жанболат Усенов ҳафталик брифингда.
Ташриф дастурига делегация раҳбарининг умумий мунозарада нутқ сўзлаши, БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш билан учрашув, шунингдек, БМТга аъзо давлатлар ташқи ишлар вазирликлари раҳбарлари, халқаро ташкилотлар раҳбарлари ва хорижий компаниялар вакиллари билан бир қатор икки томонлама учрашувлар киради.
Шунингдек, делегация бир қатор минтақавий ташкилотлар ва кўп томонлама бирлашмаларнинг норасмий учрашувларида, БМТ Бош Ассамблеясининг мандатли тадбирларида, шунингдек, Марказий Осиё мамлакатлари ташқи ишлар вазирларининг маслаҳатлашувларида иштирок этади.
Эслатиб ўтамиз, БМТ кекса одамлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ёндашувларини қайта кўриб чиқишга чақирмоқда.