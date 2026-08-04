Қозоғистон ташаббуси Замбияда қўллаб-қувватланди
ASTANA. Кazinform – Қозоғистон томонидан таклиф қилинган ташаббус доирасида Замбияда Халқаро волонтёрлар йилининг расмий очилиши бўлиб ўтди.
Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан БМТ томонидан барқарор ривожланиш учун эълон қилинган Халқаро волонтёрлар йили доирасида бутун дунёда бир қатор тадбирлар ўтказилмоқда. Халқаро йилнинг расмий очилиш маросими Замбияда бўлиб ўтди ва улар ушбу ташаббусни қўллаб-қувватладилар.
Тантанали тадбир Мвинилунга туманида "Ҳар бир ҳисса муҳим: волонтёрлар жамият ривожига ҳисса қўшадилар" шиори остида ташкил этилди ва волонтёрларнинг мамлакатда барқарор ривожланишга қўшган ҳиссасини тарғиб қилиш бўйича тадбирлар ўтказилди.
Унда маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари ва жамоат ташкилотлари вакиллари иштирок этди. Тантанали маросимда БМТ Бош котиби Антониу Гутерришнинг мурожаати ўқиб эшиттирилди.
Тадбирнинг расмий очилиши арафасида мамлакатда волонтёрлик, экологик ҳаракатлар ва жамоат жойларини ободонлаштириш чораларини тарғиб қилишга қаратилган кампания ташкил этилди.
Халқаро барқарор тараққиёт учун Волонтёрлар йили фуқароларни ижтимоий, экологик ва гуманитар ташаббусларда фаол иштирок этишга ундашга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, йил охирига қадар волонтёрликнинг ривожланиш йўналишини аниқлаш концепцияси ишлаб чиқилади.