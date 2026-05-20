Қозоғистон тарихда биринчи марта Жаҳон соғлиқни сақлаш Ассамблеясининг А қўмитасига раислик қилди
ASTANА.Кazinform - Жаҳон соғлиқни сақлаш Ассамблеяси тарихида биринчи марта Қозоғистон Жаҳон соғлиқни сақлаш Ассамблеясининг А қўмитасига раислик қилди.
Бу глобал соғлиқни сақлаш сиёсатининг асосий масалаларини кўриб чиқадиган иккита муҳим қўмитадан биридир. Қозоғистон Соғлиқни сақлаш вазирлигининг биринчи ўринбосари Тимур Султанғазиев А қўмитасининг раиси этиб сайланди. Қозоғистон раислиги доирасида қўмита пандемияга тайёргарлик, бирламчи тиббий ёрдамни ривожлантириш, соғлиқни сақлаш тизимларининг барқарорлиги, соғлиқни сақлаш хизматларини универсал қамраб олиш, рақамлаштириш, тиббиётда сунъий интеллектдан фойдаланиш, микробларга қарши чидамлилик, руҳий саломатлик ва бошқа глобал муаммолар каби кенг кўламли стратегик масалаларни кўриб чиқмоқда.
Ишнинг биринчи кунида А қўмитаси халқаро кун тартибидаги энг муҳим масалалардан бири — ЖССТ пандемия шартномаси ва унинг иловаларини ишлаб чиқишни муҳокама қила бошлади. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра, муҳокама давомида 60 дан ортиқ давлат музокаралар жараёнини давом эттиришни ва ҳамкорлик ва ўзаро ишонч тамойилларига асосланган консенсусга эришиш зарурлигини қўллаб-қувватлашини тасдиқлади.
Ривожланаётган давлатлар патогенлар, технологиялар ва илмий маълумотларга тенг ҳуқуқли кириш масалаларига эътибор қаратдилар, ривожланган давлатлар эса келажакдаги пандемияларга қарши курашиш учун самарали ва амалий халқаро механизмни яратиш зарурлигини таъкидладилар.
Муҳокамада Европа Иттифоқи, GAVI, South Centre, халқаро ташкилотлар, соҳа ассоциациялари ва профессионал уюшмалар вакиллари иштирок этди. Қўмита ишида бирламчи тиббий ёрдамни ривожлантиришга ва тиббий ёрдамга киришни ошириш учун рақамли ечимларни жорий этишга, айниқса, чекка ва бориш қийин бўлган ҳудудларда алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Қозоғистон томони бирламчи тиббий ёрдамни мустаҳкамлаш, телетиббиёт, мобил тиббиётни ривожлантириш ва соғлиқни сақлаш тизимини молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш бўйича миллий ёндашувларни тақдим этди.
— Қозоғистон учун, кўплаб мамлакатлар сингари, чекка ҳудудларда яшовчи аҳоли учун тиббий ёрдамга тенг ҳуқуқли киришни таъминлаш масаласи долзарбдир. Шунинг учун биз биринчи авлодни тизимли равишда мустаҳкамламоқдамиз, телетиббиёт бўйича маслаҳатларни кенгайтирмоқдамиз ва тиббий ёрдамнинг мавжудлиги ва сифатини яхшилаш учун замонавий рақамли ечимларни жорий этмоқдамиз, — деди Тимур Султанғазиев.
Ҳозирда Қозоғистондаги бирламчи тиббий ёрдам тармоғи тахминан 5 минг ташкилотни ўз ичига олади. Улардан 4 мингдан ортиғи қишлоқ ва чекка аҳоли пунктлари аҳолисига хизмат кўрсатади. Мамлакат, шунингдек, минтақаларга ишга келган тиббиёт ходимлари учун ижтимоий қўллаб-қувватлаш чораларини амалга оширмоқда.
Қозоғистоннинг Жаҳон соғлиқни сақлаш Ассамблеясининг А қўмитасига раҳбарлиги мамлакатнинг халқаро миқёсдаги обрўси ортиб бораётганини ва глобал соғлиқни сақлаш кун тартибини шакллантиришдаги роли мустаҳкамланаётганини намойиш этди.