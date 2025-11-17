Қозоғистон таълим соҳасида сезиларли ютуқларга эришди - Эстония Президенти
ASTANА. Кazinform — 17-ноябрь куни Эстония Республикаси Президенти профессор Алар Карис Қозоғистонга давлат ташрифи доирасида Nazarbayev Universityга (NU) ташриф буюрди.
Университет Times Higher Education рейтингига кўра Марказий Осиё ва Кавказдаги етакчи университет сифатида тан олинган. Президент делегацияси таркибига Эстониянинг Қозоғистондаги элчиси Яап Ора, таълим ва фан вазири вице-президенти Ренно Вэйнталь, президент маслаҳатчилари ва етакчи Эстония университетлари ректорлари кирган. Меҳмонларни Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазири Саясат Нурбек ва NU президенти Вакар Аҳмад кутиб олди.
Алар Карис «Connectivity, Common Interests, and Cooperation» мавзусида маъруза қилди. Тадбирда давлат сиёсати, таълим, сунъий интеллект ва бошқа соҳалардаги бакалавр, магистр ва докторантлар, жумладан, 200 дан ортиқ киши иштирок этди.
NU президенти Вакар Аҳмад Эстония Президентига университетни таништириб, шундай деди: “ University of Tartuнинг узоқ ва шонли тарихи билан солиштирганда, биз ҳали ҳам ёш университетмиз. Ёш бўлишига қарамай, NU жаҳон даражасидаги университетга айланишга, мамлакат ва минтақага хизмат қилишга ва глобал муаммоларни ҳал қилишга катта ҳисса қўшмоқда”.
Эстония президенти ўз нутқида давлат келажаги учун таълим ва фаннинг аҳамиятини таъкидлади, Эстония ва Қозоғистон ўртасидаги тарихий ва маданий алоқаларга тўхталди, шунингдек, халқаро муносабатларда ишонч ва аниқ қоидаларнинг ролини таъкидлади.
— Мен Қозоғистонда бўлганимдан ва бу ерда, NU талабалари олдида биринчи нутқимни сўзлаганимдан хурсандман. Икки Эстония университетининг собиқ ректори сифатида мен таълим ва унинг халқ учун фойдаларини тушунаман. Биз географик жиҳатдан узоқда бўлсак-да, қозоқлар ва эстонларнинг умумий жиҳатлари кўп. Бизни тўғридан-тўғри ва билвосита боғлайдиган бой умумий тарихга эгамиз. Иккала мамлакат ҳам қадимги савдо йўлларида бўлган, кўп нарсаларни бошдан кечирган ва кўп нарсаларни ўрганган ва энди биз билимларимиз билан ўртоқлашмоқдамиз, — деди профессор Алар Карис.
Президент ўз маърузасининг бир қисмини сунъий интеллект масалаларига, айниқса унинг таълимдаги ролига бағишлади. У технологиядан оқилона фойдаланиш ва ёшларни рақамли келажакка тайёрлаш муҳимлигини таъкидлади.
— Бугун биз янги давр дунёси - сунъий интеллект билан танишмоқдамиз. Уни ўзлаштиришнинг энг самарали усули - таълимдан бошлаш: болаларни онгли фойдаланувчиларга ўргатиш, уларга сунъий интеллектнинг фойдалари ва хавфлари ҳақида сўзлаб бериш. Эстонияда биз ўқитувчилар ва талабалар учун махсус мослаштирилган сунъий интеллект платформаларини бирлаштирган AI League деб номланган умумхалқ дастурини ишга туширдик. Мен Қозоғистон таълим соҳасида электрон воситалар ва иловалардан фойдаланишда сезиларли ютуқларга эришганини яхши биламан. Менимча, икки мамлакат ўртасида келажакдаги ҳамкорлик учун кўплаб ўхшашликлар ва имкониятлар мавжуд, -—деди Президент.
Кейин Эстония Президенти NU меҳмонлар китобига ёзув қолдирди ва кампус бўйлаб саёҳат қилди, жумладан, KazLLM деб номланган биринчи қозоқ тили моделини яратган Интеллектуал тизимлар ва сунъий интеллект институтининг сунъий интеллект соҳасидаги ишланмалари билан танишди.
Европа президентининг университетга ташрифи Қозоғистон ва Эстония ректорлари форумининг очилиши билан якунланди. Ушбу форумда икки мамлакат олий таълим ва фан вазирлари ўринбосарлари ва таълим муассасалари ректорлари ушбу соҳадаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қиладилар.
